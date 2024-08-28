"Блэкаут на несколько часов": нардеп озвучил худший сценарий для энергетики Украины (видео)

Сергей Нагорняк заявил, что ограничения, которые сейчас действуют в Украине, вызваны необходимостью ремонта, а не тем, что в стране не хватает генерации энергии.

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Даже при самом худшем сценарии блэкаут в Украине продлится всего несколько часов. Об этом заявил народный депутат Украины, "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии "РБК-Украина".

Он заявил, что энергетикам потребуется время, чтобы провести регламентные работы и запустить атомные электростанции. Если ВС РФ захотят погрузить Украину во тьму, то они смогут достичь "краткосрочных" целей.

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"Можно предположить какой-нибудь худший сценарий, что будет блекаут, он не будет длительным. Он может быть кратковременным, на несколько часов", — сказал Нагорняк.

Народный депутат также отметил, что в случае блэкаута регламентные работы могут занять несколько часов.

"Поэтому глобально для нашей страны они не принесут какой-то тотальной опасности. Но каких-то неудобств могут доставить", — заявил нардеп.

Он также отметил, что удары по энергосистеме вызывают дополнительные финансовые траты со стороны Украины. На некоторых подстанциях уже построена защита второго уровня, которая может уберечь от атак БПЛА и обломков ракет.

При этом, как заявил нардеп, ограничения, которые сейчас действуют в Украине, вызваны необходимостью ремонта, а не тем, что в стране не хватает генерации энергии.

Сергей Нагорняк о блэкауте в Украине (смотреть с 4 минуты)

Напомним, в Минцифры рассказали, как сохранить связь и интернет при отключениях света. Во время отключений украинцы могут использовать технологию xPON, национальный роуминг, а также загрузить карту "пунктов незламності" в приложении "Дія".

Также специалист Никита Козерог рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке зарядной станции. По его словам, для подсоединения всей квартиры стоит покупать зарядную станцию с запасом мощности.