"Блекаут на кілька годин": нардеп озвучив найгірший сценарій для енергетики України (відео)

Сергій Нагорняк заявив, що обмеження, які зараз діють в Україні, спричинені необхідністю ремонту, а не тим, що в країні не вистачає генерації енергії.

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Навіть за найгіршого сценарію блекаут в Україні триватиме лише кілька годин. Про це заявив народний депутат України, "Слуга народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у коментарі "РБК-Україна".

Він заявив, що енергетикам потрібен час, щоб провести регламентні роботи і запустити атомні електростанції. Якщо ЗС РФ захочуть занурити Україну в темряву, то вони зможуть досягти "короткострокових" цілей.

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"Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде тривалим. Він може бути короткочасним, на кілька годин", — сказав Нагорняк.

Народний депутат також зазначив, що в разі блекауту регламентні роботи можуть зайняти кілька годин.

"Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть завдати", — заявив нардеп.

Він також зазначив, що удари по енергосистемі спричиняють додаткові фінансові витрати з боку України. На деяких підстанціях уже побудовано захист другого рівня, який може вберегти від атак БпЛА та уламків ракет.

Водночас, як заявив нардеп, обмеження, які зараз діють в Україні, викликані необхідністю ремонту, а не тим, що в країні не вистачає генерації енергії.

Сергій Нагорняк про блекаут в Україні (дивитися з 4 хвилини)

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