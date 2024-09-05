"Максимум одна очередь": эксперт спрогнозировал, когда в Украине станет меньше отключений (видео)

Специалист по энергетике Александр Харченко рассказал, что применение только одной очереди сейчас связано с погодой. Однако есть еще два фактора, которые позволят давать украинцам больше электроэнергии уже в ближайшее время.

Related video

Уже следующая неделя может пройти в Украине почти без отключений света. Об этом в эфире телеканала "Киев" 5 сентября заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он объяснил, что на отключения электроэнергии на следующей неделе повлияют два фактора: восстановление высоковольтных сетей, которое должно завершиться до выходных, и восстановление энергоблоков после атак ВС РФ.

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений. При такой же погоде, как мы сейчас имеем, или похожей. А возможно, в определенные дни и не будет отключений вообще", — отметил эксперт.

Он добавил, что такая ситуация будет при условии, если не будет аварий в энергосистеме или ударов ВС РФ по энергообъектам.

5 сентября — с минимальными отключениями: почему

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что в течение суток 5 сентября во всех областях будут применять одну очередь отключений. Питание критической инфраструктуры при этом не ограничивают.

Харченко объяснил, что причиной стала погода. По его словам, из-за комфортной температуры украинцы не включают ни кондиционеры, ни обогреватели, поэтому уровень потребления света снизился.

Графики отключений

Проверить, когда будут отключения света, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в СМИ опубликовали топ лучших зарядных станций для дома емкостью 1 кВт в час, которые стоят не дороже 35 тысяч гривен.

Жители столицы могут проверять графики отключений через приложение "Киев Цифровой". Можно настроить программу так, чтобы даже получать оповещения от "Укрэнерго".