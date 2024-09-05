"Максимум одна очередь": эксперт спрогнозировал, когда в Украине станет меньше отключений (видео)
Специалист по энергетике Александр Харченко рассказал, что применение только одной очереди сейчас связано с погодой. Однако есть еще два фактора, которые позволят давать украинцам больше электроэнергии уже в ближайшее время.
Уже следующая неделя может пройти в Украине почти без отключений света. Об этом в эфире телеканала "Киев" 5 сентября заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он объяснил, что на отключения электроэнергии на следующей неделе повлияют два фактора: восстановление высоковольтных сетей, которое должно завершиться до выходных, и восстановление энергоблоков после атак ВС РФ.
"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений. При такой же погоде, как мы сейчас имеем, или похожей. А возможно, в определенные дни и не будет отключений вообще", — отметил эксперт.
Он добавил, что такая ситуация будет при условии, если не будет аварий в энергосистеме или ударов ВС РФ по энергообъектам.
5 сентября — с минимальными отключениями: почему
В НЭК "Укрэнерго" заявили, что в течение суток 5 сентября во всех областях будут применять одну очередь отключений. Питание критической инфраструктуры при этом не ограничивают.
Харченко объяснил, что причиной стала погода. По его словам, из-за комфортной температуры украинцы не включают ни кондиционеры, ни обогреватели, поэтому уровень потребления света снизился.
Графики отключений
Проверить, когда будут отключения света, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в СМИ опубликовали топ лучших зарядных станций для дома емкостью 1 кВт в час, которые стоят не дороже 35 тысяч гривен.
Жители столицы могут проверять графики отключений через приложение "Киев Цифровой". Можно настроить программу так, чтобы даже получать оповещения от "Укрэнерго".