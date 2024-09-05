"Максимум одна черга": експерт спрогнозував, коли в Україні стане менше відключень (відео)
Фахівець з енергетики Олександр Харченко розповів, що застосування лише однієї черги нині пов’язане з погодою. Однак є ще два фактори, які дозволять давати українцям більше електроенергії вже найближчим часом.
Вже наступний тиждень може пройти в Україні майже без відключень світла. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 5 вересня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Він пояснив, що на відключення електроенергії наступного тижня вплинуть два фактори: відновлення високовольтних мереж, яке має завершитись до вихідних, та відновлення енергоблоків після атак ЗС РФ.
"Я сподіваюсь, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень. За такої ж погоди, як ми зараз маємо, чи схожої. А можливо, в певні дні й не буде відключень взагалі", — зазначив експерт.
Він додав, що така ситуація буде за умови, якщо не буде аварій в енергосистемі або ударів ЗС РФ по енергооб’єктах.
5 вересня — з мінімальними відключеннями: чому
В НЕК "Укренерго" заявили, що впродовж доби 5 вересня в усіх областях застосовуватимуть одну чергу відключень. Живлення критичної інфраструктури при цьому не обмежують.
Харченко пояснив, що причиною стала погода. З його слів, через комфортну температуру українці не вмикають ані кондиціонери, ані обігрівачі, тому рівень споживання світла знизився.
Графіки відключень
Перевірити, коли будуть відключення світла, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, у ЗМІ опублікували топ найкращих зарядних станцій для дому ємністю 1 кВт на годину, які коштують не дорожче 35 тисяч гривень.
Мешканці столиці можуть перевіряти графіки відключень через застосунок "Київ Цифровий". Можна налаштувати програму так, щоб навіть отримувати сповіщення від "Укренерго".