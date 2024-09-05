"Максимум одна черга": експерт спрогнозував, коли в Україні стане менше відключень (відео)

Фахівець з енергетики Олександр Харченко розповів, що застосування лише однієї черги нині пов’язане з погодою. Однак є ще два фактори, які дозволять давати українцям більше електроенергії вже найближчим часом.

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Вже наступний тиждень може пройти в Україні майже без відключень світла. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 5 вересня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він пояснив, що на відключення електроенергії наступного тижня вплинуть два фактори: відновлення високовольтних мереж, яке має завершитись до вихідних, та відновлення енергоблоків після атак ЗС РФ.

"Я сподіваюсь, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень. За такої ж погоди, як ми зараз маємо, чи схожої. А можливо, в певні дні й не буде відключень взагалі", — зазначив експерт.

Він додав, що така ситуація буде за умови, якщо не буде аварій в енергосистемі або ударів ЗС РФ по енергооб’єктах.

5 вересня — з мінімальними відключеннями: чому

В НЕК "Укренерго" заявили, що впродовж доби 5 вересня в усіх областях застосовуватимуть одну чергу відключень. Живлення критичної інфраструктури при цьому не обмежують.

Харченко пояснив, що причиною стала погода. З його слів, через комфортну температуру українці не вмикають ані кондиціонери, ані обігрівачі, тому рівень споживання світла знизився.

Графіки відключень

Перевірити, коли будуть відключення світла, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували топ найкращих зарядних станцій для дому ємністю 1 кВт на годину, які коштують не дорожче 35 тисяч гривень.

Мешканці столиці можуть перевіряти графіки відключень через застосунок "Київ Цифровий". Можна налаштувати програму так, щоб навіть отримувати сповіщення від "Укренерго".