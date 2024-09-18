"Выступили против людей": нардеп объяснила, как рост налогов повлияет на учителей и бизнес

После роста налогов государственный бюджет действительно получит новые поступления, которые будут платить люди с "белыми зарплатами" и предприятия, пояснила нардеп Нина Южанина. Однако уже через полгода ситуация ухудшится.

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Народные депутаты, ища пути наполнения госбюджета, решили обложить налогами доходы, а не потребление. В таком случае больше всего потеряют рядовые граждане, например, бюджетники, а не богачи. О последствиях роста налогов, который ожидает украинцев, народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина рассказала в эфире "Киев 24".

По мнению Южаниной, нардепы имели возможность рассмотреть "более конструктивный" способ наполнения бюджета. Вместо этого в Раде выбрали другой путь, от которого пострадают врачи, учителя, социальная сфера, сфера обслуживания и другие граждане, которые получают выплаты из бюджета, пояснила политик. Именно они будут платить не 1,5%, а 5% военного сбора, имея при этом и так невысокие зарплаты. При этом люди с большими доходами не слишком пострадают, потому что и так имеют больше. Кроме того, под угрозой окажется и частный сектор, который будет прятать зарплаты "в тень", то есть бюджет не дополучит налогов с "белых" зарплат. Еще одно негативное последствие, озвученное нардепом: потеря доходов предприятий, которые начнут терять еще больше работников.

"Все, кто нажал зеленую кнопку, выступили против людей, потому что есть несколько вариантов замены предложений на более конструктивные, есть те, которые могли бы дать такой же ресурс дополнительный в государственный бюджет", — отметила парламентарий.

Кроме того, Южанина подробно описала, как именно пострадает бизнес. Сначала работодатель увеличит фонд заработной платы, чтобы уплатить новый налог, тогда уменьшатся его "финансовые результаты до налогообложения", далее — соответствующее уменьшение налога на прибыль. По ее мнению, бюджет будет иметь одномесячный эффект, однако впоследствии предприятия позакрываются, потому что не смогут нести бремя налогов.

"А что будет в ближайшей перспективе? Что будет в перспективе через полгода и год, когда будет большое количество не несостоятельных предприятий, у которых не выдерживают экономические показатели", — сказала Южанина.

Рост налогов — детали

Отметим, 16 сентября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Налоговый комитет Верховной Рады принял на повторное первое чтение правительственный законопроект 11416-д. В комитете поддержали ряд предложений по росту налогов, которые могут заработать с 1 октября 2024 года. Ориентировочно, бюджет получит 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году. Рост коснется зарплат (военных сбор вырастет до 5%), налогов для 1-3 группы ФЛП, доходов банков и взносов на открытие АЗС.

В июле народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, какой размер "дыры" в госбюджете Украины и почему он появился. По ее словам, не хватает 500 млрд грн. Причина такого дефицита — отсутствие помощи США в начале 2024 года, когда правительство тратило деньги на закупку военной техники и снарядов по всему миру.

Напоминаем, 18 сентября Фокус подробно описал о росте налогов и о том, что изменится для отдельных граждан и предприятий разных форм собственности.