"Виступили проти людей": нардепка пояснила, як зростання податків вплине на вчителів та бізнес

Після зростання податків державний бюджет дійсно отримає нові надходження, які платитимуть люди з "білими зарплатами" та підприємства, пояснила нардепка Ніна Южаніна. Однак вже через пів року ситуація погіршиться.

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Народні депутати, шукаючи шляхи наповнення держбюджету, вирішили обкласти податками доходи, а не споживання. У такому випадку найбільше втратять пересічні громадяни, наприклад, бюджетники, а не багатії. Про наслідки зростання податків, яке очікує українців, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна розповіла в ефірі "Київ 24".

На думку Южаніної, нардепи мали можливість розглянути "більш конструктивний" спосіб наповнення бюджету. Натомість у Раді обрали інший шлях, від якого постраждають лікарі, вчителі, соціальна сфера, сфера обслуговування та інші громадяни, які отримують виплати з бюджету, пояснила політикиня. Саме вони платитимуть не 1,5%, а 5% військового збору, маючи при цьому і так невисокі зарплати. При цьому люди з більшими доходами не надто постраждають, бо і так мають більше. Крім того, під загрозою опиниться і приватний сектор, який ховатиме зарплати "в тінь", тобто бюджет не доотримає податків з "білих" зарплат. Ще один негативний наслідок, озвучений нардепкою: втрата доходів підприємств, які почнуть втрачати ще більше працівників.

"Всі, хто натиснув зелену кнопку, виступили проти людей, тому що є декілька варіантів заміни пропозицій на більш конструктивні, є ті, які могли би дати такий же ресурс додатковий до державного бюджету", — зауважила парламентарка.

Крім того, Южаніна докладно описала, як саме постраждає бізнес. Спершу роботодавець збільшить фонд заробітної плати, щоб сплатити новий податок, тоді зменшаться його "фінансові результати до оподаткування", далі — відповідне зменшення податку на прибуток. На її думку, бюджет матиме одномісячний ефект, однак згодом підприємства позакриваються, бо не зможуть нести тягар податків.

"А що буде в найближчій перспективі? Що буде в перспективі за пів року і рік, коли буде велика кількість не неспроможних підприємств, у яких не витримують економічні показники", — сказала Южаніна.

Зростання податків — деталі

Зазначимо, 16 вересня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Податковий комітет Верховної Ради прийняв на повторне перше читання урядовий законопроєкт 11416-д. У комітеті підтримали низку пропозицій щодо зростання податків, які можуть запрацювати з 1 жовтня 2024 року. Орієнтовно, бюджет отримає 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році. Зростання торкнеться зарплат (військових збір зросте до 5%), податків для І-ІІІ групи ФОП, прибутків банків та внесків на відкриття АЗС.

У липні народна депутатка та глава бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, який розмір "діри" у держбюджеті України і чому він з'явився. З її слів, не вистачає 500 млрд грн. Причина такого дефіциту — відсутність допомоги США на початку 2024 року, коли уряд витрачав гроші на закупівлю військової техніки та снарядів по усьому світу.

Нагадуємо, 18 вересня Фокус детально описав про зростання податків і про те, що зміниться для окремих громадян та підприємств різних форм власності.