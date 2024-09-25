"Обходной путь": у Байдена разрабатывают план "Б" по помощи Украине, — Politico

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц говорит, что своевременная реализация плана позволит вывести поставки Украине необходимого оружия за пределы нового финансового года.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления полномочий на отправку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября, когда начинается новый финансовый год. Об этом пишет Politico.

Речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Министерство обороны может использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину. Затем из этих денег финансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако по этому методу США не смогут предоставлять новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", — говорится в материале.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц говорит, что своевременная реализация плана позволит вывести поставки за пределы нового финансового года. Кроме того, новый план сохранит его работу даже без решения Конгресса.

Напомним, 21 сентября Politico сообщило, что США рассматривают возможность поставки Украине авиабомбы средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

13 сентября издание Associated Press сообщило, что почти 6 млрд долларов, которые США готовят для Украины, могут исчезнуть до конца сентября.