"Обхідний шлях": у Байдена розробляють план "Б" по допомозі Україні, — Politico

Речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц каже, що вчасна реалізація плану дозволить вивести поставки Україні необхідної зброї за межі нового фінансового року.

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Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку Україні допомоги на суму 5,9 мільярдів доларів після 1 жовтня, коли розпочинається новий фінансовий рік. Про це пише Politico.

Мова йде про прийнятий у квітні пакет допомоги, згідно з яким Міністерство оборони може використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Потім з цих грошей фінансують заміну американського обладнання у власних арсеналах.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Однак за цим методом США не зможуть надавати нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках", — йдеться у матеріалі.

Речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц каже, що вчасна реалізація плану дозволить вивести поставки за межі нового фінансового року. Крім того, новий план збереже його роботу навіть без рішення Конгресу.

Нагадаємо, 21 вересня Politico повідомило, що США розглядають можливість постачання Україні авіабомби середньої дальності для винищувачів F-16 у рамках пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

13 вересня видання Associated Press повідомило, що майже 6 млрд доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня.