В Украине приостановили бронирование предприятий из-за "аномалии", — Минэкономики

По словам министра Юлии Свириденко, аудит проводится комиссиями при военно-гражданских администрациях и Министерства обороны. Аудит должен завершиться до 15 ноября.

Related video

В Украине приостановили процедуру бронирования и назначили аудит предприятий из-за "аномально" быстрого прироста количества критически важных предприятий. Об этом рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

"Начиная с июля мы увидели аномально быстрый прирост количества бронирований и компаний, получивших статус критически важных предприятий", — рассказала она.

Важно

Остановка бронирования: юристы предупредили об аудите компаний и отмене отсрочек

По ее словам, речь идет о сотнях тысяч бронирований, которые превышали показатели предыдущих месяцев. При этом они не были обоснованы объективными экономическими факторами.

Свириденко заявила, что по инициативе Минобороны начался аудит, чтобы проверить, с чем такая динамика связана. Военные хотели исключить сомнения, что это не угрожает обороноспособности.

По словам министра, аудит проводится комиссиями при военно-гражданских администрациях и Министерства обороны. Аудит должен завершиться до 15 ноября.

В то же время Свириденко считает, что некорректно давать новые бронирования, пока продолжается аудит предприятий.

Ранее СМИ сообщали, что правительство ужесточит требования получения статуса "критических" предприятий. Правительство Украины планирует ввести новые правила бронирования от мобилизации для критически важных предприятий. Если во время аудита обнаружится обман со стороны предприятий, то это приведет к потере статуса.

Также 26 октября стало известно, что Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных. Правительство также планирует завершить аудит статуса критических предприятий и бронирования работников. В Кабмине хотят выяснить, были ли при оформлении соответствующих статусов недобросовестные действия с потенциально коррупционным характером.