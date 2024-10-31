В Україні призупинили бронювання підприємств через "аномалію", — Мінекономіки

За словами міністра Юлії Свириденко, аудит проводять комісії при військово-цивільних адміністраціях і Міністерства оборони. Аудит має завершитися до 15 листопада.

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В Україні призупинили процедуру бронювання і призначили аудит підприємств через "аномально" швидкий приріст кількості критично важливих підприємств. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Починаючи з липня ми побачили аномально швидкий приріст кількості бронювань і компаній, які отримали статус критично важливих підприємств", — розповіла вона.

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За її словами, йдеться про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців. При цьому вони не були обґрунтовані об'єктивними економічними факторами.

Свириденко заявила, що з ініціативи Міноборони розпочався аудит, щоб перевірити, з чим така динаміка пов'язана. Військові хотіли виключити сумніви, що це не загрожує обороноздатності.

За словами міністра, аудит проводять комісії при військово-цивільних адміністраціях і Міністерства оборони. Аудит має завершитися до 15 листопада.

Водночас Свириденко вважає, що некоректно давати нові бронювання, поки триває аудит підприємств.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд посилить вимоги отримання статусу "критичних" підприємств. Уряд України планує запровадити нові правила бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств. Якщо під час аудиту виявлять обман з боку підприємств, то це призведе до втрати статусу.

Також 26 жовтня стало відомо, що Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних. Уряд також планує завершити аудит статусу критичних підприємств і бронювання працівників. У Кабміні хочуть з'ясувати, чи були під час оформлення відповідних статусів недобросовісні дії з потенційно корупційним характером.