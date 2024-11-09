Кипятить минимум воды и выключать электроприборы: несколько шагов, чтобы платить за свет меньше

При соблюдении простых и эффективных правил сумма в квитанции за свет будет меньше.

В условиях подорожания электроэнергиимногих интересует вопрос, как сэкономить при потреблении электроэнергии. Существует несколько простых советов, которые позволят эффективно использовать электроэнергию и одновременно экономить средства. Ими делится Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Как сэкономить электроэнергию: основные правила

Использование бытовой техники эффективно. В частности, электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. Класс "А++" считается наиболее энергосберегающим, а вот "А+", "А", "А", "В", "С", "D", "G" — это менее энергосберегающие приборы. Приобретя бытовую технику класса "А" или "А+", потребление электроэнергии можно сократить на 30-50% даже по сравнению с приборами класса "В".

Правильная эксплуатация холодильника. Не стоит его устанавливать возле газовой плиты или отопительных приборов, а также в районе прямых солнечных лучей. Не следует ставить в холодильник горячую пищу. Также необходимо придерживаться оптимального температурного режима в помещении — 18-20 градусов. Если в помещении температура достигает 30 градусов тепла, прибор потребляет вдвое больше электроэнергии.

Также следует правильно пользоваться кондиционером. Его следует включать только при закрытых окнах и дверях.

Необходимо также эксплуатировать электрочайник. Стоит кипятить только необходимое количество воды и своевременно удалять накипь.

Следует также выключать электрический бойлер, если не пользуетесь им в течение длительного времени. В режиме ожидания он также потребляет электроэнергию. Стоит также рассчитать количество горячей воды и в зависимости от этого выбрать его объем и мощность.

Стиральные и посудомоечные машины следует использовать в режиме полной загрузки. В противном случае перерасход электроэнергии составит 10-15 %.

Для эксплуатации электроплиты следует использовать посуду с ровным дном и диаметром, который равен или немного больше конфорки электроплиты. Таким образом можно сэкономить 5-10 % электроэнергии. Также следует учесть, что конфорка электроплиты после выключения некоторое время продолжает выделять тепло.

Также следует выключать электроприборы, которыми не пользуетесь и не оставлять их "в режиме сна". Суммарное энергопотребление бытовых электроприборов в режиме ожидания ("режим сна") может достигать 350-400 кВт ч. в год.

Стоит также правильно оборудовать помещение осветительными приборами. В частности, в "рабочих зонах" помещения можно использовать точечные светильники, вместо подвесных и настенных. Точечное освещение гораздо экономнее, чем освещение всего помещения одновременно из центрального светильника.

Можно также сэкономить на освещении. Например, в доме следует установить энергосберегающие лампы — они служат в 5-8 раз дольше при потреблении электроэнергии в 10 раз меньше. Также сэкономить помогут светорегуляторы и датчики, которые автоматически включают и выключают освещение при появлении человека.

Отметим, что следующие электроприборы потребляют такое количество электроэнергии:

кондиционер — 2,2-3,37 кВт;

электрочайник — 2,2-2,4 кВт;

пылесос — 2 кВт;

бойлер — 1,5-2,5 кВт;

масляный и воздушный обогреватели — 1,2-2 кВт;

утюг — 1-2,4 кВт;

стиральная машина — 0,8-2,2 кВт;

холодильник двухкамерный — 0,30-0,90 кВт;

микроволновая печь — 0,6-1,5 кВт;

холодильник однокамерный — 0,10-0,40 кВт;

телевизор — 0,08-0,14 кВт;

электролампа на 100 Вт — 0,1 кВт;

компьютер — 0,065-0,45 кВт.

Напомним, в начале ноября член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко отметил, что в Украине прогнозируют возвращение отключений света. Причиной станет ощутимое снижение температуры и смещение пика потребления электричества.

Ранее Фокус писал о пяти обогревателях, с которыми можно не бояться отключений света. Они помогут согреться, не потребляя много электроэнергии.