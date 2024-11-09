Кип'ятити мінімум води та вимикати електроприлади: кілька кроків, щоб платити за світло менше

При дотриманні простих та ефективних правил сума у квитанції за світло буде меншою.

В умовах здорожчання електроенергії багатьох цікавить питання, як зекономити при споживанні електроенергії. Існує декілька простих порад, які дозволять ефективно використовувати електроенергію та водночас заощаджувати кошти. Ними ділиться Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Як зекономити електроенергію: основні правила

Використання побутової техніки ефективно. Зокрема, електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. Клас "А ++" вважається найбільш енергоощадним, а от "А +", "А", "В", "С", "D", "G" – це менш енергоощадні прилади. Придбавши побутову техніку класу "А" або "А+", споживання електроенергії можна скоротити на 30-50% навіть у порівнянні з приладами класу "В".

Правильна експлуатація холодильника. Не варто його встановлювати біля газової плити або опалювальних приладів, а також в районі прямих сонячних променів. Не слід ставити в холодильник гарячу їжу. Також необхідно дотримуватись оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 градусів. Якщо в приміщенні температура досягає 30 градусів тепла, прилад споживає удвічі більше електроенергії.

Також слід правильно користуватись кондиціонером. Його слід вмикати лише при закритих вікнах і дверях.

Необхідно також експлуатувати електрочайник. Варто кип'ятити лише необхідну кількість води та своєчасно видаляти накип.

Слід також вимикати електричний бойлер, якщо не користуєтесь ним протягом тривалого часу. В режимі очікування він також споживає електроенергію. Варто також розрахувати кількість гарячої води й залежно від цього обрати його об’єм та потужність.

Пральні та посудомийні машини варто використовувати в режимі повного завантаження. В іншому випадку перевитрати електроенергії становитимуть 10-15 %.

Для експлуатації електроплити слід використовувати посуд з рівним дном та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити. Таким чином можна заощадити 5-10 % електроенергії. Також слід врахувати, що конфорка електроплити після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло.

Також слід вимикати електроприлади, якими не користуєтесь та не залишати їх "в режимі сну". Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування ("режим сну") може досягати 350-400 кВт год. на рік.

Варто також правильно обладнати помешкання освітлювальними приладами. Зокрема, в "робочих зонах" помешкання можна використовувати точкові світильники, замість підвісних та настінних. Точкове освітлення набагато економніше, ніж освітлення всього приміщення одночасно з центрального світильника.

Можна також зекономити на освітленні. Наприклад, в помешканні слід встановити енергозберігаючі лампи — вони служать у 5-8 разів довше при споживанні електроенергії в 10 разів менше. Також зекономити допоможуть світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають та вимикають освітлення при появі людини.

Зазначимо, що наступні електроприлади споживають таку кількість електроенергії:

кондиціонер – 2,2-3,37 кВт.;

електрочайник – 2,2-2,4 кВт.;

пилосос – 2 кВт.;

бойлер – 1,5-2,5 кВт.;

масляний та повітряний обігрівачі – 1,2-2 кВт.;

праска – 1-2,4 кВт.;

пральна машина – 0,8-2,2 кВт.;

холодильник двокамерний – 0,30-0,90 кВт.;

мікрохвильова піч – 0,6-1,5 кВт.;

холодильник однокамерний – 0,10-0,40 кВт.;

телевізор – 0,08-0,14 кВт.;

електролампа на 100 Вт – 0,1 кВт.;

комп’ютер – 0,065-0,45 кВт.

Нагадаємо, на початку листопада член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко зазначив, що в Україні прогнозують повернення відключень світла. Причиною стане відчутне зниження температури та зміщення піка споживання електрики.

Раніше Фокус писав про п'ять обігрівачів, з якими можна не боятися відключень світла. Вони допоможуть зігрітися, не споживаючи багато електроенергії.