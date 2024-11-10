Українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії на понад 50%: як це зробити

На увеличенные выплаты могут рассчитывать украинцы, которые выйдут за заслуженный отдых "с отсрочкой". Именно от нее будет зависеть размер будущей пенсии.

Украинцы могут увеличить размер будущей пенсии, если выйдут на заслуженный отдых позже 60 лет. Об этом сообщили в "Правительственном портале".

"Если вы работаете после достижения пенсионного возраста, основной размер пенсии увеличивается. Чтобы получить выплаты "с отсрочкой", нужно подать обращение в Пенсионный фонд", — говорится в сообщении.

Как увеличивается размер будущей пенсии

При отсрочке до 60 месяцев размер пенсионных выплат возрастает на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Тогда как при отсрочке свыше 60 месяцев пенсия возрастает на 0,75% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.

Таким образом, если продолжить работать после достижения пенсионного возраста, то пенсия увеличится:

на 6% за год;

на 12% за два года;

на 54% за шесть лет.

Как получить повышенные выплаты

Важно

Пенсии в 2025 году могут вырасти более чем на 10%: что прогнозируют

Для того чтобы выйти на заслуженный отдых "с отсрочкой, нужно подать обращение в Пенсионный фонд. Так выплаты назначается по заявлению пенсионера с первого числа месяца.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что пенсионерам, которые не пройдут процедуру идентификации, могут заморозить выплаты. В частности, ее нужно пройти до конца этого года.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут увеличить свою пенсию за счет надбавок и дополнительных выплат. Однако это не касается тех, чья общая сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны.