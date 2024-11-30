Зарплата в 20 тысяч гривен: на какую пенсию можно рассчитывать украинцу

Для расчета будущей пенсии нужно учесть средние выплаты за три года, количество страхового стажа и соотношение нынешней зарплаты к средней.

Размер пенсионных выплат зависит от нескольких факторов. В частности, украинцы с зарплатой в 20 тысяч гривен могут иметь выплаты, размер которых составляет 5 637,6 гривны. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Согласно данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплатная, по которой заплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 гривен. Тогда как соотношение 20 тысяч к 16 836 гривен составляет 1,18.

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В результате учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,51 гривны), стаж в 35 лет и соотношение 20 тысяч к средней зарплате, размер будущих выплат составит 5 637,6 гривны.

Размер пенсий украинцев

В Украине пенсию получают 10,1 миллиона человек, из них 2,7 миллиона продолжает работать. Так в среднем работающие пенсионеры получают выплаты в 6 тысяч гривен. Размер пенсионных выплат составляет:

3 тысяч гривен — 2,6 миллиона человек;

от 3 до 4 тысяч гривен — 1,7 миллиона человек;

от 4 до 5 тысяч гривен — 1,8 миллиона человек;

от 10 тысяч гривен — 1,2 миллиона человек.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в бюджете на 2025 год предусмотрены меры социальной защиты населения. Так в марте проведут индексацию пенсий.

Ранее в ПФУ рассказали, что в Украине пенсионный возраст зависит от накопленного страхового стажа. В результате выйти на заслуженный отдых можно в 60, 63 или 65 лет.