Зарплата у 20 тисяч гривень: на яку пенсію можна розраховувати українцю

Для розрахунку майбутньої пенсії потрібно врахувати середні виплати за три роки, кількість страхового стажу та співвідношення теперішньої зарплатні до середньої.

Розмір пенсійних виплат залежить від кількох факторів. Зокрема, українці із зарплатнею у 20 тисяч гривень можуть мати виплати, розмір яких становить 5 637,6 гривні. Про це повідомляє видання "Обозреватель".

Згідно з даними Пенсійного фонду, в Україні середня зарплатна, за якою заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 гривень. Тоді як співвідношення 20 тисяч до 16 836 гривень складає 1,18.

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У результаті враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,51 гривні), стаж у 35 років і співвідношення 20 тисяч до середньої зарплати, розмір майбутніх виплат становитиме 5 637,6 гривні.

Розмір пенсій українців

В Україні пенсію отримують 10,1 мільйона осіб, з них 2,7 мільйона продовжує працювати. Так у середньому працюючі пенсіонери отримують виплати в 6 тисяч гривень. Розмір пенсійних виплат становить:

3 тисяч гривень — 2,6 мільйона осіб;

від 3 до 4 тисяч гривень — 1,7 мільйона осіб;

від 4 до 5 тисяч гривень — 1,8 мільйона осіб;

від 10 тисяч гривень — 1,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в бюджеті на 2025 рік передбачені заходи соціального захисту населення. Так у березні проведуть індексацію пенсій.

Раніше у ПФУ розповіли, що в Україні пенсійний вік залежить від накопиченого страхового стажу. В результаті вийти на заслужений відпочинок можна в 60, 63 або 65 років.