Медленный шопинг — это не просто новый тренд, а финансовая тенденция, побуждающая потребителей быть более сознательными в своих расходах. Если перед очередной покупкой спросить себя, что именно планируется приобрести, зачем и стоит ли вещь таких денег, вполне возможно, что покупка не состоится.

Медленный шопинг помогает заменить импульсные покупки, которые уже для многих стали стилем жизни, на осознанные. Но так ли полезно замедление в важном деле совершения покупок, каковы плюсы и минусы нового тренда и следует ли придерживаться медленного шопинга при поиске подарков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале Фокуса.

Импульсные покупки: как они удовлетворяют финансовые и эмоциональные потребности

Под импульсной покупкой понимают спонтанное приобретение продукта под влиянием внешних и внутренних факторов. Торговые сети стимулируют нас быстро принимать решения, поэтому даже не планируя, потребители часто покупают ненужный товар из-за выгодной акции, большой скидки или просто, чтобы поднять себе настроение.

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В последние годы вследствие развития современных технологий импульсные покупки закрепились в нашей жизни еще прочнее. Ведь зайти на сайт, выбрать гору товаров и нажать "Оплатить" так легко, что это просто невозможно не сделать. А реклама подталкивает сделать выбор еще быстрее баннерами "последний товар", "только сегодня", "до конца акции осталось 59 минут".

Главным фактором, побуждающим потребителя совершить импульсную покупку, является большая скидка: в этом случае покупателем руководит желание получить выгоду

Спонтанные покупки, на первый взгляд, удовлетворяют наши финансовые и эмоциональные потребности. Главным фактором, побуждающим потребителя совершить быструю покупку, является большая скидка: в этом случае покупателем руководит желание получить выгоду.

Второй фактор — желание улучшить настроение или самочувствие.

Мозг настаивает: если ты сейчас немедленно купишь эти три замечательных шарфика по цене двух, настроение точно улучшится! Фото: Getty

"Чаще всего импульсные покупки люди делают в состоянии тревоги или стресса, — говорит психолог Марина Деркач. — Находясь в плохом настроении, человек хочет себя порадовать, да и мозг настаивает: если ты сейчас немедленно купишь эти три замечательных шарфика по цене двух, настроение точно улучшится!"

Офлайн-магазины и маркетплейсы: как побуждают покупать больше

На самом деле незапланированные покупки выгодны прежде всего бизнесу: пока покупатели тратят деньги, продавцы увеличивают продажи и прибыль. И опять-таки современные технологии работают на продавцов. Если раньше товарами импульсного спроса считались небольшие и недорогие товары — шоколадки, мороженое, косметика, аксессуары, свечи, то теперь, благодаря крупным маркетплейсам, быстрой покупкой может стать что угодно — от шубы до мебели и крупной бытовой техники. Сверхширокий ассортимент значительно увеличивает вероятность и количество спонтанных покупок. К тому же способ оплаты онлайн делает деньги "абстрактными", и с ними уже не так трудно расставаться.

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Также импульсные траты провоцирует традиция дарить подарки на праздники. А особенно трудно удержаться от покупки новогодних сувениров для друзей, родственников, соседей, коллег, детей друзей в конце декабря. Рождественская атмосфера и предпраздничный ажиотаж словно вводят в состояние транса: покупатели в толпе буквально "заражаются" друг от друга желанием что-то купить.

На маркетплейсах толпы нет, но праздничная атмосфера с "рождественскими подарками" и "новогодними предложениями" создает именно то настроение, которое нужно продавцу.

Рождественская атмосфера и предпраздничный ажиотаж словно вводят в состояние транса: покупатели в толпе буквально "заражаются" друг от друга желанием что-то купить

Медленный шопинг: способ оценить потребности, стоимость и ценность

От импульсных покупок уже немного устали сами покупатели, поэтому ситуация все же понемногу меняется. Как пишет Newsweek, большая часть американцев сейчас выбирает "медленный шопинг". Этот тренд означает, что человек дает себе время оценить потребности, стоимость и ценность, обдумать покупку и наконец принять лучшее решение для семейного бюджета.

Не давать себе время, чтобы оценить потребности, стоимость и ценность, вредно для семейного бюджета Фото: Getty Images

Исследование поведения 2000 американцев, которые празднуют зимние праздники, показало, что три четверти респондентов в этом году придерживаются стратегии "медленных покупок". Это означает, что потребители начинают выбирать товары заблаговременно, не спешат получить все выбранное сразу и тратят свои деньги сознательно.

Но медленные покупки не означают, что потребители тратят меньше: две трети участников исследования рассказали, что будут тратить столько же или больше, чем в прошлом году. Респонденты объяснили, что "медленный шопинг" нужен им не для экономии любой ценой, а чтобы не покупать вещи, которые им на самом деле не нужны.

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"Из-за того, что в этом году между Днем благодарения и Рождеством осталось всего 27 дней, потребители используют это время для тщательного анализа собственных возможностей и поиска лучшего предложения от продавцов", — сделали вывод авторы исследования.

"Быстрые" решения: плюсы и минусы

Эксперты не первый год дают советы, как научиться не поддаваться на хитрые уловки продавцов и избегать импульсных покупок:

планировать шопинг;

составлять список нужных товаров и придерживаться его;

ограничить максимальные расходы;

анализировать необходимость покупки;

брать время на размышление;

сравнивать цены на разных площадках;

инвестировать в эмоции, а не в вещи.

Эксперты советуют составлять список нужных товаров и придерживаться его Фото: Getty

В такой стратегии есть и минусы. Например, сравнение цен у разных продавцов может отнять немало времени и сил. К тому же, покупая "медленно", можно потерять время и пропустить действительно выгодные предложения, а, значит, заплатить больше, когда человек наконец определится с покупкой.

В то же время, если принять во внимание, что скидка не должна быть главной движущей силой выбора покупок, то можно считать, что этот минус не так уж и велик. Да и преимуществ все же больше: избежание ненужных расходов и, соответственно, ненужных кредитов, моральное удовлетворение от действительно выгодных и нужных приобретений, грамотное финансовое планирование расходов.

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Медленный шопинг — это не только хороший способ оценить собственный бюджет и не выходить за его пределы из-за вещей, которые на самом деле не нужны. Это еще и способ осознать, что если отказаться от импульсных покупок, в будущем можно будет себе позволить гораздо больше. И возможно, это будут покупки, о которых сегодня человек даже не мечтает.