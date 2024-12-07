Повільний шопінг – це не просто новий тренд, а фінансова тенденція, що спонукає споживачів бути більш свідомими у своїх витратах. Якщо перед черговою покупкою спитати себе, що саме планується придбати, навіщо та чи варта річ таких грошей, цілком можливо, що покупка не здійсниться.

Повільний шопінг допомагає замінити імпульсні покупки, які вже для багатьох стали стилем життя, на свідомі. Але чи так вже корисне сповільнення у важливій справі здійснення покупок, які плюси та мінуси нового тренду та чи слід дотримуватися повільного шопінгу при пошуку подарунків? Відповіді на ці та інші питання — у матеріалі Фокусу.

Імпульсні покупки: як вони задовольняють фінансові та емоційні потреби

Під імпульсною покупкою розуміють спонтанне придбання продукту під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Торгові мережі спонукають нас швидко приймати рішення, тому навіть не плануючі, споживачі часто купують непотрібний товар через вигідну акцію, тимчасову знижку або просто, щоб підняти собі настрій.

Важливо

Найкращі подарунки на Новий рік: найкорисніші гаджети для рідних і близьких (фото, відео)

В останні роки внаслідок розвитку сучасних технологій імпульсні покупки закріпилися в нашому житті ще міцніше. Адже зайти на сайт, обрати купу товарів і натиснути "Оплатити" так легко, що це просто неможливо не зробити. А реклама підштовхує зробити вибір ще швидше банерами "останній товар", "тільки сьогодні", "до кінця акції залишилося 59 хвилин".

Головним чинником, що спонукає споживача зробити імпульсну покупку, є велика знижка: у цьому випадку покупцем керує бажання отримати вигоду

Спонтанні покупки, на перший погляд, задовольняють наші фінансові та емоційні потреби. Головним чинником, що спонукає споживача зробити швидку покупку, є велика знижка: у цьому випадку покупцем керує бажання отримати вигоду.

Другий фактор — бажання покращити настрій чи самопочуття.

Мозок наполягає: якщо ти зараз негайно купиш ці три чудових шарфика за ціною двох, настрій точно поліпшиться! Фото: Getty

"Найчастіше імпульсні покупки люди роблять у стані тривоги чи стресу, — каже психологиня Марина Деркач. — Перебуваючи у поганому настрої, людина хоче себе потішити, та й мозок наполягає: якщо ти зараз негайно купиш ці три чудових шарфика за ціною двох, настрій точно поліпшиться!"

Офлайн-магазини та маркетплейси: як спонукають купувати більше

Насправді незаплановані покупки вигідні насамперед бізнесу: поки покупці витрачають гроші, продавці збільшують продажі та прибуток. І знов-таки сучасні технології працюють на продавців. Якщо раніше товарами імпульсного попиту вважалися невеликі та недорогі товари — шоколадки, морозиво, косметика, аксесуари, свічки, то тепер, завдяки великим маркетплейсам, швидкою покупкою може стати будь що — від шуби до меблів та великої побутової техніки. Надширокий асортимент значно збільшує ймовірність та кількість спонтанних покупок. До того ж спосіб оплати онлайн робить гроші "абстрактними", і з ними вже не так важко розлучатися.

Важливо

Марно або навіть небезпечно: топ 10 дивних гаджетів, які продають в інтернеті

Також імпульсні витрати провокує традиція дарувати подарунки на свята. А особливо важко втриматися від купівлі новорічних сувенірів для друзів, родичів, сусідів, колег, дітей друзів наприкінці грудня. Різдвяна атмосфера та передсвятковий ажіотаж наче вводять у стан трансу: покупці в натовпі буквально "заражаються" один від одного бажанням щось купити.

На маркетплейсах натовпу немає, але святкова атмосфера з "різдвяними подарунками" та "новорічними пропозиціями" створює саме той настрій, що потрібний продавцю.

Різдвяна атмосфера та передсвятковий ажіотаж наче вводять у стан трансу: покупці в натовпі буквально "заражаються" один від одного бажанням щось купити

Повільний шопінг: спосіб оцінити потреби, вартість та цінність

Напевне від імпульсних покупок вже трохи втомилися самі покупці, тому ситуація все ж таки потроху змінюється. Як пише Newsweek, велика частина американців наразі обирає "повільний шопінг". Цей тренд означає, що людина дає собі час оцінити потреби, вартість і цінність, обдумати покупку і нарешті прийняти найкраще рішення для сімейного бюджету.

Не давати собі час, щоб оцінити потреби, вартість і цінність, шкідливо для сімейного бюджету Фото: Getty Images

Дослідження поведінки 2000 американців, які святкують зимові свята, показало, що три чверті респондентів цього року дотримуються підходу "повільних покупок". Це означає, що споживачі починають обирати товари завчасно, не поспішають отримати все обране відразу та витрачають свої гроші свідомо.

Але повільні покупки не означають, що споживачі витрачають менше: дві третини учасників дослідження розповіли, що витрачатимуть стільки ж або більше, ніж у минулому році. Респонденти пояснили, що "повільний шопінг" потрібний їм не для економії будь-якою ціною, а щоб не купувати речі, які їм насправді не потрібні.

Важливо

Подарунки із секонд-хенду: що і як правильно вибрати, щоб порадувати, а не образити

"Через те, що цього року між Днем подяки та Різдвом залишилося лише 27 днів, споживачі використовують цей час для ретельного аналізу власних можливостей та пошуку найкращої пропозиції від продавців", — зробили висновок автори дослідження.

"Швидкі" рішення: плюси та мінуси

Експерти не перший рік дають поради, як навчитися не піддаватися на хитрі прийоми продавців та уникати імпульсивних покупок:

планувати шопінг;

складати список потрібних товарів і дотримуватись його;

обмежити максимальні витрати;

аналізувати необхідність купівлі;

брати час на роздум;

порівнювати ціни на різних майданчиках;

інвестувати в емоції, а не речі.

Експерти радять складати список потрібних товарів і дотримуватись його Фото: Getty

У такій стратегії є й мінуси. Наприклад, порівняння цін у різних продавців може забрати чимало часу та сил. До того ж, купуючи "повільно", можна втратити час та пропустити справді вигідні пропозиції, а, значить, заплатити більше, коли людина нарешті визначиться з покупкою.

Водночас, якщо прийняти до уваги, що знижка не має бути головною рушійною силою вибору покупок, то можна вважати, що цей мінус не такий вже й великий. Та й переваг все ж таки більше: уникнення непотрібних витрат та, відповідно, непотрібних кредитів, моральне задоволення від дійсно вигідних та потрібних придбань, грамотне фінансове планування витрат.

Важливо

Чи можна зустрічати Новий рік Змії 2025 у чорному?

Повільний шопінг — це не лише добрий спосіб оцінити власний бюджет і не виходити за його межі через речі, які насправді не потрібні. Це ще й спосіб усвідомити, що якщо відмовитись від імпульсних покупок, у майбутньому можна буде собі дозволити набагато більше. І можливо, це будуть покупки, про які сьогодні людина навіть не мріє.