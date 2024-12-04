На последней встрече стран BRICS обсуждали вопрос создания новой валюты, которая должна помочь странам избежать санкций и отказаться от доллара в своих внешнеэкономических расчетах.

На встрече стран BRICS в российской Казани в октябре этого года поднимали вопрос новой валюты, которая якобы смогла бы потеснить доллар на глобальном финансовом рынке. Однако аналитики сомневаются в реалистичности идеи новой валюты. Об этом пишет Фокус в статье "Пять вопросов о долларе: чем угрожает Трамп, будет ли валюта BRICS и каким будет курс в 2025 году".

"Кроме РФ, этот шаг никому не нужен. Бразилия и КНР имеют неплохие отношения с США и им не нужны какие-либо изменения, равно как и ЮАР. Что касается Индии, то это вообще отдельная тема, поскольку они покупают российскую нефть с дисконтом, но не спешат выпускать выручку российских экспортеров в рупиях из страны. Действия таких "друзей РФ" привели к существенному искажению торгового баланса РФ и, как следствие, к девальвации рубля", — рассуждает экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

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По мнению аналитика Ивана Угляницы, идея создать новую валюту BRICS абсолютно нереалистична, а заявления об этом не имеют под собой какого-то реального основания, кроме политического пиара или пропаганды. "Среди основных идей, кроме политических, это попытка найти какой-то механизм избежания санкций, их обхода, ограждения себя от конфискации резервов, или их заморозки. Уменьшение другой зависимости от западной финансовой и юридической системы через уменьшение расчетов в западной банковской системе, использовании доллара для платежей. Также идея в том, чтобы через собственную валюту, рынок капитала, эмиссию и так далее влиять на другие страны, рынки", — отмечает Иван Угляница.

Главным получателем выгоды от новой валюты должна была бы стать РФ, которая стремится избежать санкций Фото: Секрет фирмы

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом поделился собственным мнением относительно перспективы создания новой валюты."Я не верю в единую валюту BRICS. Главный получатель экономического состояния и власти (в данной группе стран, — Фокус) — это Китай. Итак, на каких принципах должна работать такая валюта? Кто будет формировать резервы? Чье это должно быть состояние в основе? На 80% может быть главным Китай. Но зачем ему создавать валюту, когда уже есть юань? У Китая есть свои амбиции в отношении юаня. Но юань не свободно конвертируемая валюта. Важно также мнение других экономических контрагентов, как Индия, которая не заинтересована в усилении власти Китая и его валюты. Я не вижу основы для такой валюты BRICS, и такая валюта БРИКС вряд ли нужна Китаю", — считает Андрей Шевчишин.

Между тем Дональд Трамп, который вскоре станет официальным президентом США, недавно резко высказался об идее создания новой валюты BRICS и пригрозил странам стопроцентными пошлинами. Трамп требует от стран прекратить попытки инициировать создание новой валюты, или же США введут против таких стран стопроцентные пошлины на их экспорт.

Кроме РФ, новая валюта никому не нужна. Бразилия и КНР имеют неплохие отношения с США и им не нужны какие-либо изменения, равно как и ЮАР

По мнению Ивана Угляницы, поскольку реальной угрозы со стороны условного БРИКС создать такую валюту не существует, то и угрозы Трампа относительно несуществующей валюты — политический пиар. Однако, по мнению Виталия Шапрана, такое сообщение от Трампа — грамотный политический шаг. "Трампу не нужна новая торговая война, но он хочет улучшить торговые условия для США. Поэтому он начал эксплуатировать фактор, который, кроме РФ, никому не нужен. Такое его заявление — это прежде всего мощный удар по РФ и позициям Путина в БРИКС. Ни КПК, ни правительство Бразилии не будут бороться за призрачные идеи РФ, чтобы подвергнуться риску пошлины в 100% от США. Здесь вероятность победы Трампа 99%, а для нас это сигнал, что Трамп хорошо понимает геополитический базис ситуации на развивающихся рынках", — отметил Шапран в комментарии Фокусу.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп еще официально не вступил в должность, но уже разозлил китайских производителей своими обещаниями.

Напомним, в России произошло резкое падение курса рубля, а аналитики отметили, что после победы Дональда Трампа, который вскоре станет 47-м президентом США, у россиян появились позитивные ожидания относительно скорого завершения войны.