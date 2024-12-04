На останній зустрічі країн BRICS обговорювали питання створення нової валюти, яка має допомогти країнам уникнути санкцій і відмовитися від долару в своїх зовнішньоекономічних розрахунках.

На зустрічі країн BRICS в російській Казані у жовтні цього року піднімали питання нової валюти, яка нібито змогла б потіснити долар на глобальному фінансовому ринку. Проте аналітики сумніваються у реалістичності ідеї нової валюти. Про це пише Фокус у статті "П'ять питань про долар: чим погрожує Трамп, чи буде валюта BRICS та яким буде курс в 2025 році".

"Крім РФ, цей крок нікому не потрібний. Бразилія та КНР мають непогані відносини з США і їм не потрібні будь-які зміни, так само як і ПАР. Щодо Індії, то це взагалі окрема тема, оскільки вони купують російську нафту з дисконтом, але не поспішають випускати виторг російських експортерів в рупіях з країни. Дії таких "друзів рф" призвели до суттєвого викривлення торгового балансу РФ і, як наслідок, до девальвації рубля", — розмірковує екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

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На думку аналітика Івана Угляниці, ідея створити нову валюту BRICS абсолютно нереалістична, а заяви про це не мають під собою якогось реального підґрунтя, окрім політичного піару чи пропаганди. "Серед основних ідей, окрім політичних, це спроба знайти якийсь механізм уникнення санкцій, їх обходу, убезпечення себе від конфіскації резервів, або їх заморозки. Зменшення іншої залежності від західної фінансової та юридичної системи через зменшення розрахунків в західній банківській системі, використанні долара для платежів. Також ідея в тому, аби через власну валюту, ринок капіталу, емісію і так далі впливати на інші країни, ринки", — зазначає Іван Угляниця.

Головним отримувачем вигоди від нової валюти мала б стати РФ, яка прагне уникнути санкцій Фото: Секрет фірми

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з Фокусом поділився власною думкою щодо перспективи створення нової валюти. "Я не вірю в єдину валюту BRICS. Головний отримувач економічних статків і влади (в даній групі країн, — Фокус) – це Китай. Отже, на яких принципах має працювати така валюта? Хто буде формувати резерви? Чиї це мають бути статки в основі? На 80% може бути головним Китай. Але навіщо йому створювати валюту, коли вже є юань? У Китаю є свої амбіції щодо юаня. Але юань не вільно конвертована валюта. Важливо також думка інших економічних контрагентів, як Індія, яка не зацікавлена в посиленні влади Китаю та його валюти. Я не бачу основи для такої валюти BRICS, і така валюта БРІКС навряд чи потрібна Китаю", — вважає Андрій Шевчишин.

Тим часом Дональд Трамп, який невдовзі стане офіційним президентом США, нещодавно різко висловився про ідею створення нової валюти BRICS і пригрозив країнам стовідсотковими митами. Трамп вимагає від країн припинити спроби ініціювати створення нової валюти, або ж США запровадять проти таких країн стовідсоткові мита на їхній експорт.

Крім РФ, нова валюта нікому не потрібна. Бразилія та КНР мають непогані відносини з США і їм не потрібні будь-які зміни, так само як і ПАР

На думку Івана Угляниці, оскільки реальної загрози з боку умовного БРІКС створити таку валюту не існує, то і погрози Трампа щодо неіснуючої валюти – політичний піар. Проте, на думку Віталія Шапрана, таке повідомлення від Трампа — грамотний політичний крок. "Трампу не потрібна нова торгова війна, але він хоче покращати торгові умови для США. Тож він почав експлуатувати фактор, який, крім РФ, нікому не потрібний. Така його заява — це перш за все потужний удар по РФ і позиціям путіна у БРІКС. НІ КПК, ні уряд Бразилії не будуть боротись за примарні ідеї РФ, щоб наразитись на ризик мита в 100% від США. Тут ймовірність перемоги Трампа 99%, а для нас це сигнал, що Трамп добре розуміє геополітичний базис ситуації на ринках, які розвиваються", — зазначив Шапран у коментарі Фокусу.

Раніше повідомлялось, що обраний президент США Дональд Трамп ще офіційно не вступив на посаду, але вже розлютив китайських виробників своїми обіцянками.

Нагадаємо, у Росії сталось різке падіння курсу рубля, а аналітики зазначили, що після перемоги Дональда Трампа, який невдовзі стане 47-м президентом США, у росіян з'явилися позитивні очікування щодо швидкого завершення війни.