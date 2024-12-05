Закрытие карты "Нацкешбек" не отменяет раскрытие банковской тайны (видео)

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун утверждает, что при оформлении карты "Нацкешбек" государство получает разрешение на наблюдение за счетами на 20 лет.

Для участия в программе "Зимова єПідтримка" нужно оформить виртуальную карту "Національний кешбек", что требует от украинцев разрешения на раскрытие государству банковской тайны. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун говорит, что это разрешение нельзя будет отменить, даже если впоследствии закрыть карту. Об этом он сказал в эфире "Киев24".

На вопрос ведущей, можно ли, закрыв карточку, отменить разрешение, эксперт ответил, что, по его мнению, это не сработает.

"Я думаю, что не сработает, поскольку там в договоре есть условие, что этот договор распространяется на все счета, открытые в банке. Что и приводит к такому широкому волнению", — сказал Константин Корсун.

По мнению специалиста по кибербезопасности, оформление карты "Національний кешбек" предоставляет государству разрешение наблюдать за всеми счетами клиента банка в течение 20 лет.

"Собственно, речь идет об одной карте кэшбэка на смешную сумму около 25 долларов. Ради этого люди готовы подписать отказ от банковской тайны по всем своим счетам. Мы договариваемся об одной карте кэшбэка, а отдаю я контроль за всеми счетами. Я думаю, что если вы взяли карту — возможно, потратили деньги, возможно, задонатили — но вы подписали уже согласие, что на 20 лет за вашими всеми счетами будет вестись наблюдение, на которое вы согласились. Ваши данные будут передаваться неопределенному количеству лиц, учреждений и организаций", — считает эксперт.

В то же время в договоре ПриватБанка отмечается, что клиент может отказаться от участия в программе "Національний кешбек", закрыть карту и отозвать разрешение на доступ государства к данным о транзакциях.

В договоре ПриватБанка для оформления карты "Национальный кешбэк" прописана возможность отменить разрешение на передачу данных государству Фото: Скриншот

Раскрытие банковской тайны при оформлении "Нацкешбека" есть в договорах всех банков

Сооснователь monobank Олег Гороховский 4 декабря заявил, что оформляя карту "Національний кешбек" в конкурентном ему ПриватБанке, украинцы автоматически соглашаются на раскрытие банковской тайны "третьим лицам". Впоследствии выяснилось, что договор monobank тоже имеет такой пункт в другой формулировке.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что это условие есть в договорах всех банков, участвующих в программе, потому что оно прописано в Порядке, утвержденном Кабмином.

В ПриватБанке отреагировали на слова Гороховского и отметили, что информация о транзакциях расходов передается только в случае покупки или возврата в магазинах, зарегистрированных как продавцы украинских товаров, а другие данные клиентов или информация об операциях банк не разглашает.

Отметим, получить "тысячу Зеленского" можно также в отделении "Укрпошта". Пенсионерам и другим гражданам, которые получают социальные выплаты через "Укрпошту", зимняя помощь будет начисляться автоматически в день выплаты по обычному графику.