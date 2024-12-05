Закриття карти "Нацкешбек" не скасовує розкриття банківської таємниці (відео)

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун стверджує, що під час оформлення карти "Нацкешбек" держава отримує дозвіл на спостереження за рахунками на 20 років.

Для участі в програмі "Зимова єПідтримка" потрібно оформити віртуальну карту "Національний кешбек", що вимагає від українців дозволу на розкриття державі банківської таємниці. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун говорить, що цей дозвіл не можна буде скасувати, навіть якщо згодом закрити карту. Про це він сказав в ефірі "Київ24".

На питання ведучої, чи можна, закривши картку, скасувати дозвіл, експерт відповів, що, на його думку, це не спрацює.

"Я думаю, що не спрацює, оскільки там у договорі є умова, що цей договір розповсюджується на всі рахунки, відкриті в банку. Що і призводить до такого значного хвилювання", — сказав Костянтин Корсун.

На думку фахівця з кібербезпеки, оформлення карти "Національного кешбеку" надає державі дозвіл спостерігати за всіма рахунками клієнта банку протягом 20 років.

"Власне, йдеться про одну карту кешбеку на смішну суму близько 25 доларів. Заради цього люди готові підписати відмову від банківської таємниці за всіма своїми рахунками. Ми домовляємося про одну карту кешбеку, а віддаю я контроль за всіма рахунками. Я думаю, якщо ви взяли карту — можливо, витратили гроші, можливо, задонатили — але ви підписали вже згоду, що на 20 років за вашими всіма рахунками буде вестися спостереження, на яке ви погодилися. Ваші дані будуть передаватися невизначеній кількості осіб, установ і організацій", — вважає експерт.

Водночас у договорі ПриватБанку зазначається, що клієнт може відмовитися від участі в програмі "Національний кешбек", закрити карту та відкликати дозвіл на доступ держави до даних про транзакції.

У договорі ПриватБанку для оформлення карти "Національний кешбек" прописано можливість скасувати дозвіл на передачу даних державі Фото: Скриншот

Розкриття банківської таємниці за оформлення "Нацкешбеку" є в договорах усіх банків

Співзасновник monobank Олег Гороховський 4 грудня заявив, що оформлюючи картку "Національний кешбек" у конкурентному йому ПриватБанку, українці автоматично погоджуються на розкриття банківської таємниці "третім особам". Згодом з'ясувалося, що договір monobank теж має такий пункт в іншому формулюванні.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що ця умова є в договорах усіх банків, які беруть участь у програмі, бо вона прописана в Порядку, затвердженому Кабміном.

У ПриватБанку відреагували на слова Гороховського та зазначили, що інформація щодо транзакцій витрат передається лише в разі купівлі чи повернення в магазинах, зареєстрованих як продавці українських товарів, а інші дані клієнтів чи інформація про операції банк не розголошує.

Зазначимо, отримати "тисячу Зеленського" можна також у відділенні "Укрпошти". Пенсіонерам та іншим громадянам, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", зимова допомога нараховуватиметься автоматично у день виплати за звичайним графіком.