Графики отключений 6 декабря: "Укрэнерго" уточнило, когда не будет света и какие изменения в системе

В Украине более чем на 10% вырос импорт электроэнергии из-за рубежа, показывают данные НЭК "Укрэнерго". В компании рассказали об очередях отключения и об ограничениях, которые не меняются трое суток подряд.

В энергосистеме Украины продолжаются работы по восстановлению сетей, поврежденных в результате масштабного удара РФ 28 ноября. Для потребителей будут действовать то одна, то две очереди отключений, которые будут балансировать систему в моменты роста и уменьшения нагрузки. О графиках отключений на 6 декабря написали в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

В заметке "Укрэнерго" указано, что на следующие сутки продлили ограничения на поставку электроэнергии. Граждан попросили использовать ее экономно, кроме того, предупредили, что графики могут меняться из-за изменения ситуации.

Какие графики отключений на 6 декабря:

одна очередь (суммарно на четыре часа) — с 6 до 7 час;

две очереди (суммарно на восемь часов) — 7 до 20 час;

одна очередь — с 20 до 22 часов.

Также упоминаются ограничения для промышленности и предпринимателей: они будут действовать с 5 по 23 ч., говорится в заметке "Укрэнерго".

Графики отключений 6 декабря — данные Уэрэнерго Фото: Укрэнерго

Третьи сутки подряд графики ограничения к потребителям не менялись, свидетельствуют публикации в канале "Укрэнерго". Впрочем, согласно данным энергетиков, с понедельника вырос импорт электроэнергии из европейских стран. В частности, если 2 декабря импортировали 10759 МВт-ч, то 5 декабря — 12447: есть рост на 13%.

Графики отключений 6 декабря — детали

В заметке "Укрэнерго" указано, что с графиком отключений в каждом населенном пункте можно узнать на порталах соответствующих облэнерго. Фокус публиковал статью, в которой есть ссылки на все сайты, на которых регулярно выкладывают и обновляются графики.

Об отключении в Киеве и области, в Днепропетровской и некоторых других областях проинформировало ДТЭК вечером 6 декабря.

В Киеве жители столицы из группы 2 будут без света четыре часа один раз в сутки, показали энергетики. Остальные потребители будут страдать без электричества от шести до восьми часов в зависимости от группы.

Графики отключений 6 декабря — Киев ДТЭК Фото: ДТЭК

В Киевской области гражданам будут выключать свет один или два раза в сутки, свидетельствует инфографика энергетиков. Самая короткая продолжительность отключений — четыре часа, самая длинная — суммарно восемь часов.

Графики отключений 6 декабря — Киевская область ДТЭК Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области будет действовать такая же система, как в Киевской. На инфографике вторая группа, например, будет сидеть без света один раз четыре часа, остальные — дважды по два-три-четыре часа.

Графики отключений 6 декабря — Днепропетровская область ДТЭК Фото: ДТЭК

В Одесской области группы 1 и 2 не будут иметь электроснабжения по четыре часа. Остальные группы потребителей — по восемь часов в два захода.

Графики отключений 6 декабря — Одесская область ДТЭК Фото: ДТЭК

Где можно узнать графики ДТЭК в зависимости от города и адреса:

графики для Киева размещены по ссылке;

для Киевской области — по ссылке;

для Днепра и Днепропетровской области — по ссылке;

для Одессы и Одесской области — по ссылке;

для Донецкой области — по ссылке.

Отметим, 3 декабря Тернопольская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в результате удара ВС РФ. Согласно данным ОВА, из-за удара российского "Шахеда" без света оказались 5 тыс. потребителей — жителей областного центра и окрестных сел. Ориентировочное время на восстановление работы оборудования — 14-15 часов, заявили чиновники.

Напоминаем, британские расследователи выяснили детали ремонта "Днепровской ГЭС" и о победителе государственного тендера, который попал под санкции из-за контактов с РФ.