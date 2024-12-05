Графіки відключень 6 грудня: "Укренерго" уточнило, коли не буде світла та які зміни в системі

В Україні на понад 10% зріс імпорт електроенергії з-за кордону, показують дані НЕК "Укренерго". В компанії розповіли про черги відключення і про обмеження, які не змінюються три доби поспіль.

В енергосистемі Україні і далі тривають роботи з відновлення мереж, пошкоджених внаслідок масштабного удару РФ 28 листопада. Для споживачів діятимуть то одна, то дві черги відключень, які балансуватимуть систему в моменти зростання та зменшення навантаження. Про графіки відключень на 6 грудня написали у Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

У дописі "Укренерго" вказано, що на наступну добу продовжили обмеження на постачання електроенергії. Громадян попросили використовувати її ощадливо, крім того, попередили, що графіки можуть змінюватись через зміну ситуації.

Які графіки відключень на 6 грудня:

одна черга (сумарно на чотири години) — з 6 до 7 год;

дві черги (сумарно на вісім годин) — 7 до 20 год;

одна черга — з 20 по 22 год.

Також згадуються обмеження для промисловості та підприємців: вони діятимуть з 5 по 23 год, ідеться у дописі "Укренерго".

Графіки відключень 6 грудня - дані Уеренерго Фото: Укренерго

Третю добу поспіль графіки обмеження до споживачів не змінювались, свідчать публікації у каналі "Укренерго". Втім, згідно з даними енергетиків, з понеділка зріс імпорт електроенергії з європейських країн. Зокрема, якщо 2 грудня імпортували 10759 МВт•год, то 5 грудня — 12447: є зростання на 13%.

Графіки відключень 6 грудня — деталі

У дописі "Укренерго" вказано, що з графіком відключень у кожному населеному пункті можна дізнатись на порталах відповідних обленерго. Фокус публікував статтю, у якій є посилання на усі сайти, на яких регулярно викладають та оновлюються графіки.

Про відключення в Києві та області, в Дніпропетровській та деяких інших областях поінформувало ДТЕК увечері 6 грудня.

У Києві мешканці столиці з групи 2 будуть без світла чотири години один раз на добу, показали енергетики. Решта споживачів потерпатимуть без електрики від шести до восьми годин залежно від групи.

Графіки відключень 6 грудня - Київ ДТЕК Фото: ДТЕК

У Київській області громадянам будуть вимикати світло один або двічі на добу, свідчить інфографіка енергетиків. Найкоротша тривалість відключень — чотири години, найдовша — сумарно вісім годин.

Графіки відключень 6 грудня - Київська область ДТЕК Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області діятиме така ж система, як у Київській. На інфографіці друга група, наприклад, сидітиме без світла один раз чотири години, інші — двічі по дві-три-чотири години.

Графіки відключень 6 грудня - Дніпропетровська область ДТЕК Фото: ДТЕК

У Одеській області групи 1 та 2 не матимуть електропостачання по чотири години. Решта груп споживачів — по вісім годин у два заходи.

Графіки відключень 6 грудня - Одеська область ДТЕК Фото: ДТЕК

Де можна дізнатись графіки ДТЕК залежно від міста та адреси:

графіки для Києва розміщені за посиланням;

для Київської області — за посиланням;

для Дніпра та Дніпропетровської області — за посиланням;

для Одеси та Одеської області — за посиланням;

для Донецької області — за посиланням.

Зазначимо, 3 грудня Тернопільська обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури внаслідок удару ЗС РФ. Згідно з даними ОВА, через удар російського "Шахеда" без світла опинились 5 тис. споживачів — жителів обласного центру та навколишніх сіл. Орієнтовний час на відновлення роботи обладнання — 14-15 годин, заявили чиновники.

Нагадуємо, британські розслідувачі з'ясували деталі ремонту "Дніпровської ГЕС" і про переможця державного тендеру, який потрапив під санкції через контакти з РФ.