Проверки переводов с карты на карту усилят: как изменится финансовый мониторинг в Украине

Крупные банки готовятся к ограничению карточных переводов для физлиц и количества счетов в одной валюте.

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Украинские банки могут подписать общий меморандум уже на следующей неделе, который будет предусматривать внедрение единых рыночных стандартов и подходов к проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по их счетам. Об это пишет издание "Forbes Ukraine".

Ожидается, что в меморандуме будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита сделок, после которого при отсутствии подтвержденных доходов будет осуществляться усиленный финансовый мониторинг. Сначала планируется установить предел в 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн.

Другой источник сообщил, что ограничения будут касаться не только переводов между картами — P2P-операций, которые Нацбанк Украины уже ограничил суммой 150 тыс. грн в месяц в каждом банке, но и переводов по системе IBAN. По его данным, первый месяц действия ограничений показал, что объем P2P-переводов снизился на 5,2 млрд грн, в то время как переводы через IBAN увеличились на 4 млрд грн.

Собеседники агентства сообщили, что в данной инициативе участвуют обе банковские ассоциации — НАБУ и АУБ. Уже около половины банков предварительно одобрили этот шаг. Ожидается, что к меморандуму присоединится большинство банков, и он может заменить действующую регуляцию Национального банка, срок действия которой истекает 1 апреля следующего года.

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2024 года НБУ ввел временный лимит в 150 тыс. грн на исходящие переводы физических лиц с карты на карту (P2P) на срок в полгода. Изначально рассматривался более строгий лимит в 100 тыс. грн. Этот лимит распространяется только на переводы между счетами, открытыми в одном банке, и направленные на счета других физических лиц. Он не касается счетов волонтеров, соответствующих определенным нормативным требованиям, а также тех лиц, чьи подтвержденные доходы превышают установленную сумму лимита, как указано в постановлении регулятора.

В лимит не включаются переводы средств клиента между его собственными счетами в одном банке, а также переводы между юридическими лицами. Операции с использованием реквизитов IBAN не подлежат ограничению, как уточнил Нацбанк. Также НБУ сообщает, что 98% клиентов банков осуществляют переводы, не превышающие установленную сумму, каждый месяц.

По мнению центробанка, введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

В интервью Фокусу 5 ноября адвокат Яков Воронин предполагал, что лимит на карточные переводы в сумме 150 тыс. грн ввели, чтобы сделать более прозрачными платежи между физическими лицами, потому что на переводы с карточных счетов на IBAN лимита нет. Это упрощает работу налоговой службы: благодаря наличию ИНН в платежных документах в случае перевода на IBAN можно выявлять незадекларированные доходы.

Также 2 ноября Фокус выяснил, чем отличается IBAN-перевод от обычного перевода по номеру карты и нужно ли отправителям и получателям средств платить налоги.