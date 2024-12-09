Перевірки переказів із картки на картку посилять: як зміниться фінансовий моніторинг в Україні

Великі банки готуються до обмеження карткових переказів для фізосіб і кількості рахунків у одній валюті.

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Українські банки можуть підписати спільний меморандум уже наступного тижня, який передбачатиме впровадження єдиних ринкових стандартів і підходів до перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за їхніми рахунками. Про це пише видання "Forbes Ukraine".

Очікується, що в меморандумі буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту угод, після якого за відсутності підтверджених доходів здійснюватиметься посилений фінансовий моніторинг. Спочатку планують встановити межу в 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня її буде знижено до 100 тис. грн.

Інше джерело повідомило, що обмеження стосуватимуться не тільки переказів між картами — P2P-операцій, які Нацбанк України вже обмежив сумою 150 тис. грн на місяць у кожному банку, а й переказів за системою IBAN. За його даними, перший місяць дії обмежень показав, що обсяг P2P-переказів знизився на 5,2 млрд грн, тоді як перекази через IBAN збільшилися на 4 млрд грн.

Співрозмовники агентства повідомили, що в цій ініціативі беруть участь обидві банківські асоціації — НАБУ та АУБ. Уже близько половини банків попередньо схвалили цей крок. Очікується, що до меморандуму долучаться більшість банків і він може замінити чинну регуляцію Національного банку, термін дії якої спливає 1 квітня наступного року.

Як повідомлялося раніше, з 1 жовтня 2024 року НБУ запровадив тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази фізичних осіб із картки на картку (P2P) на строк у пів року. Спочатку розглядався більш суворий ліміт у 100 тис. грн. Цей ліміт поширюється тільки на перекази між рахунками, відкритими в одному банку, і спрямовані на рахунки інших фізичних осіб. Він не стосується рахунків волонтерів, які відповідають певним нормативним вимогам, а також тих осіб, чиї підтверджені доходи перевищують встановлену суму ліміту, як зазначено в постанові регулятора.

До ліміту не включаються перекази коштів клієнта між його власними рахунками в одному банку, а також перекази між юридичними особами. Операції з використанням реквізитів IBAN не підлягають обмеженню, як уточнив Нацбанк. Також НБУ повідомляє, що 98% клієнтів банків здійснюють перекази, що не перевищують встановлену суму, щомісяця.

На думку центробанку, запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

В інтерв'ю Фокусу 5 листопада адвокат Яків Воронін припускав, що ліміт на карткові перекази в сумі 150 тис. грн запровадили, щоб зробити прозорішими платежі між фізичними особами, тому що на перекази з карткових рахунків на IBAN ліміту немає. Це спрощує роботу податкової служби: завдяки наявності ІПН у платіжних документах у разі переказу на IBAN можна виявляти незадекларовані доходи.

Також 2 листопада Фокус з'ясував, чим відрізняється IBAN-переказ від звичайного переказу за номером картки та чи потрібно відправникам і одержувачам коштів платити податки.