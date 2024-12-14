Пенсии не будет: кому из украинцев придется дольше работать

В Украине ежегодно меняются условия выхода на пенсию. Так в 2028 году гражданам нужно будет иметь от 35 лет страхового стажа, чтобы уйти на законный отдых.

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В 2025 году возрастет количество необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту. Так для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде в Винницкой области.

"С 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин", — говорится в сообщении.

Украинцы, которые в 60 лет не будут иметь достаточного количества страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. Тогда с 65 лет будут выплачивать пенсию тем, кто будет иметь от 15 до 21 года стажа.

"Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат", — пояснили в Пенсионном фонде.

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В ПФУ отметили, что продолжительность страхового стажа, который нужен для выхода на пенсию в 60 лет, будет расти с каждым годом до 2028. Так для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь от 35 лет стажа.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", — добавили в фонде.

Напомним, некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше. Речь идет о людях, которые работали по определенным профессиям.

Ранее сообщалось, что определенным гражданам засчитывается страховой стаж в удвоенном размере. В частности, это касается трудовой деятельности, связанной с высокими рисками, опасностями или экстремальными условиями.