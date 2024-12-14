Пенсії не буде: кому з українців доведеться довше працювати

В Україні щороку змінюються умови виходу на пенсію. Так у 2028 році громадянам потрібно буде мати від 35 років страхового стажу, аби піти на законний відпочинок.

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У 2025 році зросте кількість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Так для того, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати не менше 32 років стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді у Вінницькій області.

"З 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок", — йдеться у повідомленні.

Українці, які в 60 років не матимуть достатньої кількості страхового стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року. Тоді з 65 років виплачуватимуть пенсію тим, хто матиме від 15 до 21 року стажу.

"Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат", — пояснили у Пенсійному фонді.

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У ПФУ наголосили, що тривалість страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію в 60 років, зростатиме з кожним роком до 2028. Так для виходу на заслужений відпочинок у 60 років у 2028 році потрібно буде мати від 35 років стажу.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", — додали у фонді.

Нагадаємо, деякі українці мають право вийти на пенсію на пʼять років раніше. Йдеться про людей, які працювали за певними професіями.

Раніше повідомлялося, що певним громадянам зараховується страховий стаж у подвоєному розмірі. Зокрема, це стосується трудової діяльності, пов'язаної з високими ризиками, небезпеками чи екстремальними умовами.