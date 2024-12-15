Больше 9 млн украинцев подали заявку на "тысячу Зеленского", — Минэкономики

По словам замглавы экономического ведомства, граждане тратят средства на коммунальные услуги, средства связи и ВСУ. Основной канал подачи заявок — приложение "Дія".

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Свыше 9 млн граждан Украины подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка". Об этом заместительниц министра экономики Надежда Бигун сообщила в эфире телеканала "Суспільне".

Среди 9 млн подавших заявки — 2 млн детей.

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"Тысяча Зеленского": в какой срок нужно успеть потратить деньги

По словам замглавы экономического ведомства, есть три канала подачи заявок. Основной — приложение "Дія". После подачи заявки средства начисляются в течение 10 дней.

Получить тысячу гривен можно также с помощью восьми банков-партнеров. Список размещен на сайте Министерства экономики. Банки следующие:

SenseBank;

LobosBank;

PrivatBank;

AccordBank;

Abank;

РадаБанк;

БанкКредитныйПро;

ClearingDeal.

Получить такую финансовую помощь посредством банка могут только граждане в возрасте от 65 лет, а также те, у кого по религиозным убеждениям нет индивидуального налогового номера.

Еще один канал для тысячи — Укрпочта. Но, как сообщается, через нее заявку подавать не стоит.

Государство выплачивает поддержку через Укрпочту 1,9 млн граждан, 7,3 млн заявок были поданы через "Дію". В общей сложности, это 9,2 млн граждан, которые получают зимнюю поддержку, отметила Бигун.

По состоянию на утро воскресенья, 15 декабря, заявки на получение тысячи гривен в рамках "Зимней еподдержки" подали более 9 миллионов человек.

"Это 4,4 млрд гривен выплат на карточки. Соответственно, для тех, кто через Укрпочту получает, там 1,9 млрд гривен. Эта выплата уже началась с 4 декабря. И она продолжается", — отметила замминистра.

По ее словам, до конца месяца через Укрпочту получат все, кто должен через этот способ.

Как украинцы тратят "тысячу Зеленского"

Ко всему прочему, Бигун рассказала, на что граждане расходуют полученные деньги. По состоянию на 14 декабря, почти 860 млн гривен граждане использовали на оплату коммунальных услуг, 239 млн гривен — на интернет и телекоммуникационные услуги, почти 55 млн граждане перевели на благотворительность и нужды ВСУ.

Напомним, в Минреинтеграции объяснили, где ВПЛ смогут получить выплаты на аренду жилья.

Также сообщалось, что нардеп рассказал, на что украинцы могут потратить "тысячу Зеленского".