Понад 9 млн українців подали заявку на "тисячу Зеленського", — Мінекономіки

За словами заступника голови економічного відомства, громадяни витрачають кошти на комунальні послуги, засоби зв'язку та ЗСУ. Основний канал подання заявок — додаток "Дія".

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Понад 9 млн громадян України подали заявки на отримання тисячі гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". Про це заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила в ефірі телеканалу "Суспільне".

Серед 9 млн тих, хто подав заявки, — 2 млн дітей.

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За словами заступника голови економічного відомства, є три канали подання заявок. Основний — додаток "Дія". Після подання заявки кошти нараховуються протягом 10 днів.

Отримати тисячу гривень можна також за допомогою 8 банків-партнерів. Список розміщено на сайті Міністерства економіки. Банки наступні:

SenseBank;

LobosBank;

ПриватБанк;

AccordBank;

Abank;

РадаБанк;

БанкКредитнийПро;

ClearingDeal.

Отримати таку фінансову допомогу за допомогою банку можуть тільки громадяни у віці від 65 років, а також ті, у кого через релігійні переконання немає індивідуального податкового номера.

Ще один канал для тисячі — Укрпошта. Але, як повідомляється, через неї заявку подавати не варто.

Держава виплачує підтримку через Укрпошту 1,9 млн громадян, 7,3 млн заявок було подано через "Дію". Загалом це 9,2 млн громадян, які отримують зимову підтримку, зазначила Бігун.

Станом на ранок неділі, 15 грудня, заявки на отримання тисячі гривень у межах "Зимової єПідтримки" подали понад 9 мільйонів осіб.

"Це 4,4 млрд гривень виплат на картки. Відповідно, для тих, хто через Укрпошту отримує, там 1,9 млрд гривень. Ця виплата вже почалася з 4 грудня. І вона триває", — зазначила заступник міністра.

За її словами, до кінця місяця через Укрпошту отримають усі, хто повинен через цей спосіб.

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До всього іншого, Бігун розповіла, на що громадяни витрачають отримані гроші. Станом на 14 грудня, майже 860 млн гривень громадяни використали на оплату комунальних послуг, 239 млн гривень — на інтернет і телекомунікаційні послуги, майже 55 млн громадяни переказали на благодійність і потреби ЗСУ.

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