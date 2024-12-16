Как подавать декларацию ФЛП, если дохода не было: объяснение эксперта

Эксперт пояснила, что уплата единого налога для ФЛП связана с размером их дохода.

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Если индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность и не получает прибыль, его обязанность подавать декларацию о доходах сохраняется, независимо от обстоятельств. Об этом сообщила финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская в комментарии изданию "Факты ICTV".

Она уточнила, что все физические лица-предприниматели обязаны подавать декларации в сроки, установленные законодательством Украины. Даже если у ФЛП нет доходов, подлежащих налогообложению, необходимо сдавать нулевые отчеты.

"Налоговая не имеет возможности проверить, получал ли ФЛП или не получал доход в отчетном периоде или просто человек забыл подать отчет. Поэтому отчеты нужно подавать всегда", – подчеркнула эксперт.

Налоговая служба может проверить представленную информацию только в ходе камеральной проверки. В случае неподачи или несвоевременной подачи налоговой отчетности налогоплательщик будет обязан уплатить штрафные санкции, независимо от обстоятельств.

"Если за отчетный период у вас не было дохода и вам нужно подать нулевую отчетность ФЛП, вам следует соблюдать требования налогового законодательства. Обычно для этого нужно подать соответствующую декларацию, указав нулевой доход за отчетный период", – пояснила Анастасия Штаньковская.

Эксперт объяснила, что размер уплаты единого налога для ФЛП зависит от их дохода:

ФЛП первой и второй групп платят фиксированную сумму налога, которая определяется в зависимости от выбранной группы;

ФЛП третьей группы уплачивают единый налог, исходя из суммы задекларированного дохода за отчетный период и выбранной налоговой ставки.

"Если у вас не было доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно платить единый налог. Кроме единого налога, физические лица-предприниматели также должны платить единый социальный взнос за себя и за наемных работников", – отметила Анастасия Штаньковская.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при их добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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