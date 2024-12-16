Як подавати декларацію ФОП, якщо доходу не було: пояснення експерта
Експерт пояснила, що сплата єдиного податку для ФОПів пов'язана з розміром їхнього доходу.
Якщо індивідуальний підприємець припиняє свою діяльність і не отримує прибуток, його обов'язок подавати декларацію про доходи зберігається, незалежно від обставин. Про це повідомила фінансовий директор Activitis Анастасія Штаньковська в коментарі виданню "Факти ICTV".
Вона уточнила, що всі фізичні особи-підприємці зобов'язані подавати декларації у строки, встановлені законодавством України. Навіть якщо у ФОП немає доходів, що підлягають оподаткуванню, необхідно здавати нульові звіти.
"Податкова не має можливості перевірити, отримував ФОП чи не отримував дохід у звітному періоді або просто людина забула подати звіт. Тому звіти потрібно подавати завжди", — підкреслила експертка.
Податкова служба може перевірити подану інформацію тільки під час камеральної перевірки. У разі неподання або несвоєчасного подання податкової звітності платник податків буде зобов'язаний сплатити штрафні санкції, незалежно від обставин.
"Якщо за звітний період у вас не було доходу і вам потрібно подати нульову звітність ФОП, вам слід дотримуватися вимог податкового законодавства. Зазвичай для цього потрібно подати відповідну декларацію, вказавши нульовий дохід за звітний період", — пояснила Анастасія Штаньковська.
Експертка пояснила, що розмір сплати єдиного податку для ФОПів залежить від їхнього доходу:
- ФОП першої та другої груп сплачують фіксовану суму податку, яка визначається залежно від обраної групи;
- ФОП третьої групи сплачують єдиний податок, виходячи із суми задекларованого доходу за звітний період та обраної податкової ставки.
"Якщо у вас не було доходів протягом певного податкового періоду, наприклад, у конкретному кварталі чи році, то зазвичай не потрібно платити єдиний податок. Крім єдиного податку, фізичні особи-підприємці також мають сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за найманих працівників", — зазначила Анастасія Штаньковська.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску винятково за їхньої добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
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