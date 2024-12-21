Пенсии в Украине станут меньше: кого коснутся изменения

То, как именно будет происходить уменьшение специальных пенсий, пока неизвестно.

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В следующем году некоторые пенсионеры столкнутся с сокращением выплат. Это связано с реализацией пенсионной реформы, которая затронет специальные пенсии. Об этом говорится в госбюджете Украины на 2025 год.

Специальные пенсии – это денежные выплаты, предоставляемые гражданам, которые имеют определенный стаж работы или выполняли особые функции согласно требованиям законодательства. Снижение пенсий предусмотрено для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

То, как именно будет происходить уменьшение специальных пенсий, пока неизвестно. Соответствующий законопроект еще должен разработать Кабмин и подать в ВРУ до 1 июля 2025 года.

Привязку спецпенсий к росту зарплат или денежного обеспечения планируют убрать. Индексация для таких пенсий, вероятно, будет происходить по общим правилам.

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов.

А 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.