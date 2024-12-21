Пенсії в Україні стануть меншими: кого торкнуться зміни

Те, як саме відбуватиметься зменшення спеціальних пенсій, поки що невідомо.

Related video

Наступного року деякі пенсіонери зіткнуться зі скороченням виплат. Це пов'язано з реалізацією пенсійної реформи, яка торкнеться спеціальних пенсій. Про це йдеться в держбюджеті України на 2025 рік.

Спеціальні пенсії — це грошові виплати, що надаються громадянам, які мають певний стаж роботи або виконували особливі функції згідно з вимогами законодавства. Зниження пенсій передбачено для:

колишніх і чинних суддів;

колишніх і чинних прокурорів;

колишніх і чинних співробітників силових структур.

Те, як саме відбуватиметься зменшення спеціальних пенсій, поки що невідомо. Відповідний законопроєкт ще має розробити Кабмін і подати до ВРУ до 1 липня 2025 року.

Прив'язку спецпенсій до зростання зарплат або грошового забезпечення планують прибрати. Індексація для таких пенсій, імовірно, відбуватиметься за загальними правилами.

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів.

А 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.