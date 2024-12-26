Дольше работать и больше платить: как украинцам заработать на более высокую пенсию

Пенсионный фонд вывел "из тени" 3% неофициальных зарплат, а в целом нарушения есть у 2 млн украинцев, рассказали в отчете учреждения. Если доход скрывается — люди будут получать меньшую пенсию.

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Украинцам следует получать официальную заработную плату, чтобы регулярно делать взносы, на основе которых впоследствии будет выплачиваться пенсия. Если зарплату прятать, а взносов не делать, то выплаты будут меньше. Об угрозах "серой" зарплаты и о том, как получить большую пенсию, рассказали на странице Facebook Министерства социальной политики.

В заметке отмечается главный фактор роста пенсии — официальное трудоустройство. При этом напомнили об отчете Пенсионного фонда, в котором говорится о выводе "из тени" зарплат 57 тыс. украинцев (это 3% от 2 млн человек, которые нарушают законодательство и о которых написали в отчете ПФУ).

Пенсии в Украине — как связаны с ЕСВ

В Минсоцполитики назвали два фактора, которые влияют на пенсию в будущем:

чем больше единый социальный взнос (ЕСВ), уплаченный с официальной зарплаты, тем больше выплаты;

чем дольше уплачивается ЕСВ, тем больше пенсия.

В сообщении министерства, которое появилось на Facebook два дня назад, 24 декабря, привели дополнительные аргументы в пользу уплаты ЕСВ. Один из аргументов — взнос не является налогом, зато он дает право получать пенсию и получать страховые выплаты (например, из-за болезни или безработицы). Второй аргумент — деньги, которые вносят работающие украинцы, дают возможность выплачивать пенсию нынешним пенсионерам.

Как уплачивается ЕСВ

Отметим, в октябре Фокус писал об изменениях по ЕСВ, которые ожидают украинцев в 2025 году. В частности, для физических лиц-предпринимателей вернули обязательность уплаты взноса. Размер выплат не изменился и составляет 22%. Это означает, что гражданин, который получает минимальную зарплату на уровне 8 тыс. грн, должен уплатить 1 760 грн. Если у человека средняя по Украине зарплата, то есть 18 тыс. грн (согласно данным ПФУ), то ЕСВ составит 3 964 грн. Кроме того, нардеп Нина Южанина пояснила, что растет верхний предел базы для начисления взноса: раньше речь шла о зарплате 120 тыс. грн, а в новом году — 160 тыс.

Новые пенсии в 2025 году

Тем временем в Верховной Раде готовятся рассмотреть законопроект следующего этапа пенсионной реформы, которая будет вводиться в Украине. Если документ поддержат, то с 1 июля 2025 года украинцам будут начислять пенсионные выплаты по-новому. В частности, граждане будут иметь базовую пенсию в размере 1 848 грн, а к ней будут добавляться страховые деньги в зависимости от размера зарплаты и специальных баллов. Таким образом чиновники планируют сделать пенсионную систему более справедливой, пояснили в медиа.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.