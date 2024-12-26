Довше працювати і більше платити: як українцям заробити на вищу пенсію

Пенсійний фонд вивів "з тіні" 3% неофіційних зарплат, а загалом порушення є у 2 млн українців, розповіли у звіті установи. Якщо дохід приховується — люди отримуватимуть меншу пенсію.

Related video

Українцям слід отримувати офіційну заробітну плату, щоб регулярно робити внески, на основі яких згодом виплачуватиметься пенсія. Якщо зарплату ховати, а внесків не робити, то виплати будуть меншими. Про загрози "сірої" зарплати і про те, як отримати більшу пенсію, розповіли на сторінці Facebook Міністерства соціальної політики.

У дописі наголошується на головному чиннику зростання пенсії — на офіційному працевлаштуванні. Водночас нагадали про звіт Пенсійного фонду, в якому ідеться про виведення "з тіні" зарплат 57 тис. українців (це 3% від 2 млн осіб, які порушують законодавство і про яких написали у звіті ПФУ).

Пенсії в Україні — як пов'язані з ЄСВ

В Мінсоцполітики назвали два чинники, які впливають на пенсію у майбутньому:

чим більший єдиний соціальний внесок (ЄСВ), сплачений з офіційної зарплати, тим більші виплати;

чим довше сплачується ЄСВ, тим більша пенсія.

У дописі міністерства, яке з'явилось на Facebook два дні тому, 24 грудня, навели додаткові аргументи на користь сплати ЄСВ. Один з аргументів — внесок не є податком, натомість він дає право отримувати пенсію та отримувати страхові виплати (наприклад, через хворобу чи безробіття). Другий аргумент — гроші, які вносять українці, що працюють, дають можливість виплачувати пенсію нинішнім пенсіонерам.

Як сплачується ЄСВ

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про зміни щодо ЄСВ, які очікують українців у 2025 році. Зокрема, для фізичних осіб-підприємців повернули обов'язковість сплати внеску. Розмір виплат не змінився і становить 22%. Це означає, що громадянин, який отримує мінімальну зарплату на рівні 8 тис. грн, повинен сплатити 1 760 грн. Якщо в людини середня по Україні зарплата, тобто 18 тис. грн (згідно з даними ПФУ), то ЄСВ складе 3 964 грн. Крім того, нардепка Ніна Южаніна пояснила, що зростає верхня межа бази для нарахування внеску: раніше ішлося про зарплату 120 тис. грн, а у новому році — 160 тис.

Нові пенсії у 2025 році

Тим часом у Верховній Раді готуються розглянути законопроєкт наступного етапу пенсійної реформи, яка буде запроваджуватись в Україні. Якщо документ підтримають, то з 1 липня 2025 року українцям нараховуватимуть пенсійні виплати по-новому. Зокрема, громадяни матимуть базову пенсію у розмірі 1 848 грн, а до неї додаватимуться страхові гроші залежно від розміру зарплати та спеціальних балів. Так урядовці планують зробити пенсійну систему більш справедливою, пояснили в медіа.

Нагадуємо, у 2025 році почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.