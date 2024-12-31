Повышение тарифов на газ с 1 января: будут ли простые украинцы платить больше

Нацкомиссия была вынуждена пересмотреть тарифы на транспортировку газа с учетом прекращения транзита российского газа по территории Украины.

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Действующий тариф на газ для населения остается неизменным. Решение об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по регулированию энергетики.

НКРЭКУ утверждает, что тарифы на газ для населения не меняются и такое решение пока не стоит на повестке дня.

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"Внимание! В СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится", — говорится в сообщении регулятора.

Дополнительно сообщается, что неизменной остается стоимость распределения газа. С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление. Это касается и стоимости горячей воды.

"НКРЭКУ обращается к СМИ с просьбой внимательно относиться к распространению информации о тарифах и избегать спекуляций на эту социально чувствительную тему", — указано в официальном обращении регулятора.

Напомним, 30 декабря 2024 года комиссия по регулированию энергетики объявила о новых тарифах на услуги транспортировки природного газа для "Оператор ГТС Украины". Это решение принималось с учетом прекращения транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года.

Тарифы на газ пока не меняют Фото: Из открытых источников

Эксперты объяснили, что цены повышаются со 124,16 до 501,97 гривны за 1000 кубометров. В 2024 году 85% дохода ГТС зависело от транспортировки газа из России, а внутренние заказчики платили лишь 15%.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заверил, что его компания сделала все для снижения расходов: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируется количество персонала и расходы.

Напомним, Словакия обещала прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если с января 2025 года Киев не продолжит транзит газа из РФ в Центральную Европу.

Кроме этого, остановка транзита российского газа через Украину даст ВС РФ возможности для обстрелов украинской газотранспортной системы. Под угрозой окажутся объекты наземной инфраструктуры хранения газа на Западе Украины.