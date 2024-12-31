Підвищення тарифів на газ з 1 січня: чи платитимуть більше прості українці

Нацкомісія була змушена переглянути тарифи на транспортування газу з урахуванням припинення транзиту російського газу територією України.

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Чинний тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з регулювання енергетики.

НКРЕКП стверджує, що тарифи на газ для населення наразі не змінюються й таке рішення поки не стоїть на порядку денному.

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"Увага! У ЗМІ поширюється неправдива інформація. Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається", — йдеться у повідомленні регулятора.

Додатково повідомляється, що незмінною залишається вартість розподілу газу. З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення. Це стосується і вартості гарячої води.

"НКРЕКП звертається до ЗМІ з проханням уважно ставитися до поширення інформації про тарифи та уникати спекуляцій на цю соціально чутливу тему", — зазначено в офіційному зверненні регулятора.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року комісія з регулювання енергетики оголосила про нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України". Це рішення ухвалювалося з урахуванням припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

Тарифи на газ поки не змінюють Фото: З відкритих джерел

Експерти пояснили, що ціни підвищуються зі 124,16 до 501,97 гривні за 1000 кубометрів. У 2024 році 85% доходу ГТС залежало від транспортування газу з Росії, а внутрішні замовники платили лише 15%.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Дмитро Ліппа запевнив, що його компанія зробила все для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізується кількість персоналу та витрати.

Нагадаємо, Словаччина обіцяла припинити резервне постачання електроенергії в Україну, якщо з січня 2025 року Київ не продовжить транзит газу з РФ до Центральної Європи.

Крім цього, зупинка транзиту російського газу через Україну дасть ЗС РФ можливості для обстрілів української газотранспортної системи. Під загрозою опиняться об'єкти наземної інфраструктури зберігання газу на Заході України.