Украинцы могут легко увеличить будущую пенсию: как это сделать

Основным фактором для увеличения выплат является официальное трудоустройство и взносы в Пенсионный фонд.

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Граждане, готовящиеся к выходу на пенсию, могут увеличить ее размер, регулярно уплачивая единый социальный взнос. Легализация рабочих мест играет важную роль в повышении пенсионных выплат для сотрудников. Ключевыми факторами для роста пенсий остаются официальное трудоустройство и регулярные отчисления в Пенсионный фонд. Об этом пишет ПФУ.

Согласно данным отчета за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени, что означает начало уплаты налогов на эти позиции. Это привело к дополнительным поступлениям в Пенсионный фонд Украины в виде 97 миллионов гривен единого взноса.

Эти взносы не только обеспечивают пенсионные права работников, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.

В ПФУ также напомнили, что размер пенсии зависит от объема единого взноса, который уплачивается ежемесячно с заработной платы в бюджет Пенсионного фонда.

Чем больше взнос и чем дольше украинец его платит, тем выше будет его пенсия после достижения пенсионного возраста.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.