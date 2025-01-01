Українці можуть легко збільшити майбутню пенсію: як це зробити
Основним фактором для збільшення виплат є офіційне працевлаштування та внески до Пенсійного фонду.
Громадяни, які готуються до виходу на пенсію, можуть збільшити її розмір, регулярно сплачуючи єдиний соціальний внесок. Легалізація робочих місць відіграє важливу роль у підвищенні пенсійних виплат для співробітників. Ключовими факторами для зростання пенсій залишаються офіційне працевлаштування та регулярні відрахування до Пенсійного фонду. Про це пише ПФУ.
Згідно з даними звіту за дев'ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні, що означає початок сплати податків на ці позиції. Це призвело до додаткових надходжень до Пенсійного фонду України у вигляді 97 мільйонів гривень єдиного внеску.
Ці внески не тільки забезпечують пенсійні права працівників, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.
У ПФУ також нагадали, що розмір пенсії залежить від обсягу єдиного внеску, який сплачується щомісяця із заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду.
Що більший внесок і що довше українець його платить, то вищою буде його пенсія після досягнення пенсійного віку.
Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.
Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.