Пенсії у 2025 році нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Очікується, що після впровадження змін пенсії можуть зрости більш ніж на 20%.

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Із січня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила нарахування пенсій. Згідно з проєктом Міністерства соціальної політики, пенсія буде розділена на дві складові: базову і страхову. Для розрахунку розроблено нову формулу, що включає коефіцієнт фінансової стійкості. Це рішення спрямоване на зниження навантаження на державний бюджет, викликаного стрімким збільшенням пенсійних виплат. Про це повідомляє видання "На Пенсії".

Очікується, що після впровадження змін пенсії можуть зрости більш ніж на 20%. Це дасть змогу уряду забезпечити більш справедливі виплати для людей, які виходять на пенсію в різний час, мають різний рівень зарплат і зростання інфляції.

Базова та страхова пенсія

Базова пенсія для всіх громадян буде однаковою і становитиме 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік, з урахуванням податків (18% податок на доходи і 5% військовий збір).

У 2025 році мінімальна зарплата, згідно з бюджетним законом, становитиме 8 000 гривень, а після відрахувань на руки людина отримає 6 160 гривень. Таким чином, базова пенсія становитиме 1 848 гривень.

Страхова пенсія буде змінною для кожного громадянина і залежатиме від заробітної плати, яку людина отримувала до виходу на пенсію, середньої зарплати в країні, а також від коефіцієнта в 30%, який застосовується для обчислення пенсійних балів.

Чи зростуть пенсії

Не слід очікувати різкого підвищення пенсій. Через обмеження у фінансуванні до 2030 року буде використовуватися "коефіцієнт фінансової стійкості".

Цей показник щороку визначатиме, які виплати будуть можливими в межах бюджету. Уряд планує поступово збільшувати пенсії, залежно від економічної ситуації.

Міністерство соціальної політики зазначає, що реформа допоможе забезпечити актуальний рівень виплат і зменшити залежність пенсіонерів від доплат і надбавок. Якщо зміни буде ухвалено, перерахунок пенсій за новими правилами розпочнеться з липня 2025 року.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.