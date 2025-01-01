Пенсии в 2025 году будут начислять по-новому: что изменится

Ожидается, что после внедрения изменений пенсии могут вырасти более чем на 20%.

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С января 2025 года в Украине начнут действовать новые правила начисления пенсий. Согласно проекту Министерства социальной политики, пенсия будет разделена на две составляющие: базовую и страховую. Для расчета разработана новая формула, включающая коэффициент финансовой устойчивости. Это решение направлено на снижение нагрузки на государственный бюджет, вызванной стремительным увеличением пенсионных выплат. Об этом сообщает издание "На Пенсии".

Ожидается, что после внедрения изменений пенсии могут вырасти более чем на 20%. Это позволит правительству обеспечить более справедливые выплаты для людей, которые выходят на пенсию в разное время, имеют разный уровень зарплат и рост инфляции.

Базовая и страховая пенсия

Базовая пенсия для всех граждан будет одинаковой и составит 30% от минимальной заработной платы на текущий год, с учетом налогов (18% налог на доходы и 5% военный сбор).

В 2025 году минимальная зарплата, согласно бюджетному закону, составит 8 000 гривен, а после отчислений на руки человек получит 6 160 гривен. Таким образом, базовая пенсия будет составлять 1 848 гривен.

Страховая пенсия будет переменной для каждого гражданина и будет зависеть от заработной платы, которую человек получал до выхода на пенсию, средней зарплаты в стране, а также от коэффициента в 30%, который применяется для вычисления пенсионных баллов.

Вырастут ли пенсии

Не следует ожидать резкого повышения пенсий. Из-за ограничений в финансировании до 2030 года будет использоваться "коэффициент финансовой устойчивости".

Этот показатель ежегодно будет определять, какие выплаты будут возможными в пределах бюджета. Правительство планирует постепенно увеличивать пенсии, в зависимости от экономической ситуации.

Министерство социальной политики отмечает, что реформа поможет обеспечить актуальный уровень выплат и уменьшить зависимость пенсионеров от доплат и надбавок. Если изменения будут приняты, перерасчет пенсий по новым правилам начнется с июля 2025 года.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.