Более трети украинцев хватает только на еду: что больше всего беспокоит народ (инфографика)
В Украине могут "ни в чем себе не отказывать" лишь менее 3% людей. При этом, как выяснили исследователи, большинство граждан видят свое будущее именно здесь.
Украинцы живут бедно, но будущего за границей не видят. Большинство поддерживает завершение боевых действий, хотя в полную победу не верит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВОО "Передовые правовые инициативы".
Опрос проводился с 19 по 24 декабря 2024 года на подконтрольных Украине и не прифронтовых территориях. Также принимали участие граждане, которые вынужденно находятся за границей как беженцы. Всего опросили 5094 совершеннолетних лиц, у них брали интервью face-to-face или по телефону. Погрешность репрезентативности — не более 2%.
Материальное положение украинцев остается затруднительным. Почти 42% лиц могут позволить себе только еду и некоторые бытовые услуги. Достаточно денег, чтобы "ни в чем себе не отказывать", имеют лишь 2,88% граждан.
В топе проблем, которые больше всего волнуют народ,
- коррупция (22,7%);
- "бусификация", то есть насильственная мобилизация (13,2%);
- высокие цены на "коммуналку" (12,51%);
- малые зарплаты и пенсии (12,41%).
При этом почти 43% респондентов связывают судьбу свою и семьи с Украиной независимо от обстоятельств. В целом "да" на соответствующий вопрос ответили 71,44%, а нет — более 11%.
Большинство (73,76%) выступило за немедленный старт мирных переговоров, продолжение боев до выхода на границы 1991 года поддержали 26,64% респондентов.
При этом в то, что война закончится полной победой Украины (возвращение всех территорий, вступление в ЕС и НАТО, восстановление независимости), верят лишь 8,84% граждан. К миру на любых условиях готовы 27,74%, а 33,43% согласны отказаться от вступления в НАТО ради этого. Лишь примерно 10% поддержали уступки территориями.
В топ элементов безопасности, которые, по оценке опрошенных, могут уберечь Украину от следующих войн, вошли:
- возвращение ядерного оружия (25,11%);
- развитие собственного производства оружия (примерно 24%);
- собственная профессиональная армия (22,95%).
На членство в НАТО здесь полагаются почти 12% украинцев.
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