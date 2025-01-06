Более трети украинцев хватает только на еду: что больше всего беспокоит народ (инфографика)

В Украине могут "ни в чем себе не отказывать" лишь менее 3% людей. При этом, как выяснили исследователи, большинство граждан видят свое будущее именно здесь.

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Украинцы живут бедно, но будущего за границей не видят. Большинство поддерживает завершение боевых действий, хотя в полную победу не верит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВОО "Передовые правовые инициативы".

Опрос проводился с 19 по 24 декабря 2024 года на подконтрольных Украине и не прифронтовых территориях. Также принимали участие граждане, которые вынужденно находятся за границей как беженцы. Всего опросили 5094 совершеннолетних лиц, у них брали интервью face-to-face или по телефону. Погрешность репрезентативности — не более 2%.

Материальное положение украинцев остается затруднительным. Почти 42% лиц могут позволить себе только еду и некоторые бытовые услуги. Достаточно денег, чтобы "ни в чем себе не отказывать", имеют лишь 2,88% граждан.

Статистика ответов на вопрос "Ваше материальное положение?" Фото: "Передові правові ініціативи"

В топе проблем, которые больше всего волнуют народ,

коррупция (22,7%);

"бусификация", то есть насильственная мобилизация (13,2%);

высокие цены на "коммуналку" (12,51%);

малые зарплаты и пенсии (12,41%).

Статистика ответов на вопрос "Какие проблемы в стране сейчас вас беспокоят больше всего, кроме войны?" Фото: "Передові правові ініціативи"

При этом почти 43% респондентов связывают судьбу свою и семьи с Украиной независимо от обстоятельств. В целом "да" на соответствующий вопрос ответили 71,44%, а нет — более 11%.

Статистика ответов на вопрос "Связываете ли вы дальнейшую Вашу судьбу и судьбу Вашей семьи с Украиной?" Фото: "Передові правові ініціативи"

Большинство (73,76%) выступило за немедленный старт мирных переговоров, продолжение боев до выхода на границы 1991 года поддержали 26,64% респондентов.

Статистика ответов на вопрос "Если бы вам пришлось выбирать, вы бы выбрали?" Фото: "Передові правові ініціативи"

При этом в то, что война закончится полной победой Украины (возвращение всех территорий, вступление в ЕС и НАТО, восстановление независимости), верят лишь 8,84% граждан. К миру на любых условиях готовы 27,74%, а 33,43% согласны отказаться от вступления в НАТО ради этого. Лишь примерно 10% поддержали уступки территориями.

Статистика ответов на вопрос "Каким форматом мирных договоренностей закончится эта война?" Фото: "Передові правові ініціативи"

В топ элементов безопасности, которые, по оценке опрошенных, могут уберечь Украину от следующих войн, вошли:

возвращение ядерного оружия (25,11%);

развитие собственного производства оружия (примерно 24%);

собственная профессиональная армия (22,95%).

На членство в НАТО здесь полагаются почти 12% украинцев.

Статистика ответов на вопрос "Какие элементы системы безопасности и обороны могут обезопасить Украину от будущих возможных войн?" Фото: "Передові правові ініціативи"

Напомним, аналитики опубликовали статистику, как изменился так называемый индекс эспрессо в Украине. Цена на кофе выросла почти во всех регионах страны, дороже всего чашечка с дозой бодрости обходится вовсе не в Киеве или Львове.

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