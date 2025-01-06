Понад третині українців вистачає лиш на їжу: що найбільше турбує народ (інфографіка)

В Україні можуть "ні в чому собі не відмовляти" лише менш як 3% людей. При цьому, як з’ясували дослідники, більшість громадян бачать своє майбутнє саме тут.

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Українці живуть бідно, але майбутнього за кордоном не бачать. Більшість підтримує завершення бойових дій, хоча у повну перемогу не вірить. Про це свідчать результати опитування, проведеного ВГО "Передові правові ініціативи".

Опитування проводили з 19 по 24 грудня 2024 року на підконтрольних Україні та не прифронтових територіях. Також брали участь громадяни, які вимушено перебувають за кордоном як біженці. Загалом опитали 5094 повнолітніх осіб, у них брали інтерв’ю face-to-face або телефоном. Похибка репрезентативності — не більш як 2%.

Матеріальний стан українців залишається скрутним. Майже 42% осіб можуть дозволити собі лише їжу й деякі побутові послуги. Достатньо грошей, щоб "ні в чому собі не відмовляти", мають лише 2,88% громадян.

Статистика відповідей на запитання "Ваш матеріальний стан?" Фото: "Передові правові ініціативи"

У топі проблем, які найбільше хвилюють народ,

корупція (22,7%);

"бусифікація", тобто насильницька мобілізація (13,2%);

високі ціни на "комуналку" (12,51%);

малі зарплати й пенсії (12,41%).

Статистика відповідей на запитання "Які проблеми в країні зараз вас турбують найбільше, окрім війни?" Фото: "Передові правові ініціативи"

При цьому майже 43% респондентів пов’язують долю свою й родини з Україною незалежно від обставин. Загалом "так" на відповідне запитання відповіли 71,44%, а ні — понад 11%.

Статистика відповідей на запитання "Чи пов"язуєте ви подальшу Вашу долю та долю Вашої сім"ї з Україною?" Фото: "Передові правові ініціативи"

Більшість (73,76%) виступила за негайний старт мирних перемовин, продовження боїв до виходу на кордони 1991 року підтримали 26,64% респондентів.

Статистика відповідей на запитання "Якщо б вам довелось обирати, ви б вибрали?" Фото: "Передові правові ініціативи"

При цьому у те, що війна закінчиться повною перемогою України (повернення усіх територій, вступ в ЄС і НАТО, відновлення незалежності), вірять лише 8,84% громадян. До миру на будь-яких умовах готові 27,74%, а 33,43% згодні відмовитись від вступу в НАТО заради цього. Лише приблизно 10% підтримали поступки територіями.

Статистика відповідей на запитання "Яким форматом мирних домовленостей закінчиться ця війна?" Фото: "Передові правові ініціативи"

У топ елементів безпеки, які, за оцінкою опитаних, можуть вберегти Україну від наступних війн, увійшли:

повернення ядерної зброї (25,11%);

розвиток власного виробництва зброї (приблизно 24%);

власна професійна армія (22,95%).

На членство в НАТО тут покладаються майже 12% українців.

Статистика відповідей на запитання "Які елементи системи безпеки і оборони можуть убезпечити Україну від майбутніх можливих війн?" Фото: "Передові правові ініціативи"

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