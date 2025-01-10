Прекращение транзита российской нефти по территории Украины: Шмыгаль объяснил, почему это невозможно

Остановка транзита российской нефти по территории Украины невозможна, поскольку Киев таким образом нарушит ряд соглашений с ЕС, подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль. Договор с РФ на транспортировку нефти по "Дружбе" заканчивается только в 2029 году.

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Транспортировка российской нефти по украинской территории осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита. Также это соответствует условиям европейских санкций, рассказал в парламенте во время "часа вопросов к правительству" Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения к финансовой ответственности за остановку поставок нефти, в частности, в Венгрию, Словакию и Чехию.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрировано постановление, согласно которому, учитывая уже принятое решение о прекращении транзита российского газа, предлагается запретить и транспортировку нефти.

"Только полный запрет транзита российских энергоносителей в том или ином виде через территорию Украины не только уменьшит финансовые возможности агрессора, но и станет важным шагом к приближению победы Украины в войне", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Транзит нефти: сколько зарабатывают Украина и Россия

Как пишет Forbes, согласно десятилетнему контракту от 2019 года между "Укртранснафтой" и "Транснефтью", за 10 лет Киев должен получить $1,5 млрд доходов, в среднем $150 млн в год за транзит. Россия зарабатывает на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год, то есть около $16,5 млн ежедневно.

Общий маршрут нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки, составляет около 5200 км. Он проходит от Альметьевска в Татарстане через Самару, Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь), где разветвляется на две ветки: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия). Кроме того, из Брянска через Беларусь проложен маршрут в Литву и Латвию.

Карта нефтепровода "Дружба"/ Bloomberg, AW Consulting

Напомним, от перекрытия транспортировки газа Россия потеряет около 0,2-0,3% ВВП. Однако Москва все равно имеет альтернативные пути транзита топлива.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил серьезное недовольство из-за прекращения транзита российского газа через Украину, угрожая Киеву рядом санкций. Фокус выяснил, насколько реальны эти угрозы и чего можно ждать от Братиславы.