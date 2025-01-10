Припинення транзиту російської нафти територію України: Шмигаль пояснив, чому це неможливо

Зупинка транзиту російської нафти територією України неможливе, оскільки Київ таким чином порушить низку угод з ЄС, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Договір з РФ на транспортування нафти "Дружбою" закінчується лише 2029 року.

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Транспортування російської нафти українською територією здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту. Також це відповідає умовам європейських санкцій, розповів у парламенті під час "години запитань до уряду" Денис Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення до фінансової відповідальності за зупинку постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію.

Зазначимо, у Верховній Раді зареєстрована постанова, згідно з якою, зважаючи на вже прийняте рішення про припинення транзиту російського газу, пропонується заборонити й транспортування нафти.

"Лише повна заборона транзиту російських енергоносіїв в тому чи іншому вигляді через територію України не лише зменшить фінансові можливості агресора, а й стане важливим кроком до наближення перемоги України у війні", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Транзит нафти: скільки заробляють Україна та Росія

Як пише Forbes, згідно із десятирічним контрактом від 2019 року між "Укртранснафтою" та "Транснефтью", за 10 років Київ повинен отримати $1,5 млрд доходів, у середньому $150 млн на рік за транзит. Росія заробляє на постачанні нафти через Україну близько $6 млрд на рік, тобто близька $16,5 млн щоденно.

Загальний маршрут нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу, складає близько 5200 км. Він проходить від Альметьєвська в Татарстані через Самару, Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина). Крім того, з Брянська через Білорусь прокладено маршрут до Литви та Латвії.

Карта нафтопроводу "Дружба"/ Bloomberg, AW Consulting

Нагадаємо, від перекриття транспортування газу Росія втратить близько 0,2-0,3% ВВП. Проте Москва все одно має альтернативні шляхи транзиту палива.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив серйозне невдоволення через припинення транзиту російського газу через Україну, погрожуючи Києву низкою санкцій. Фокус з'ясував, наскільки реальні ці погрози та чого можна чекати від Братислави.