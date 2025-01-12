Можно ли выйти на пенсию без стажа: детальное объяснение

Социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается раз в шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.

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Некоторые украинцы не могут выйти на пенсию в 60 лет из-за недостаточного страхового стажа. Для тех, кто не набрал необходимый стаж, пенсия по возрасту в обычном порядке не предусмотрена. Однако после достижения 65 лет такие граждане имеют право на получение социальной помощи, известной как возрастная социальная пенсия. Об этом говорится на портале Дія.

Тем не менее, не все граждане могут рассчитывать на получение этой социальной помощи. Выплата не предоставляется в следующих случаях:

лицо получает пенсию, работает или имеет другой доход;

кто-то из семьи сделал покупку или оплату более 50 тысяч гривен за год до обращения;

среднемесячный доход семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

выявленные дополнительные доходы, не указаны в декларации;

лицо или его семья владеют вторым жильем, превышающим 21 квадратный метр на человека, или более чем одним транспортным средством.

Более того, эта социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается раз в шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.

Размер этой выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Но выплата не может превышать 3 028 гривен.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.