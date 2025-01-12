Чи можна вийти на пенсію без стажу: детальне пояснення

Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується раз на шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

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Деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж. Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена. Однак після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія. Про це йдеться на порталі Дія.

Проте не всі громадяни можуть розраховувати на отримання цієї соціальної допомоги. Виплата не надається в таких випадках:

особа отримує пенсію, працює або має інший дохід;

хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення;

середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

виявлені додаткові доходи, не вказані в декларації;

особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на особу, або більш ніж одним транспортним засобом.

Ба більше, ця соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується раз на шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

Розмір цієї виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), і середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Але виплата не може перевищувати 3 028 гривень.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.