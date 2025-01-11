Некоторые украинцы не получат пенсию в 2025 году: что произошло

Помощь от государства могут получить пожилые люди, которые не имеют достаточного количества стажа для выхода на заслуженный отдых. Социальная пенсия — это выплата, размер которой определяется как разница между прожиточным минимум для тех, кто потерял трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние полгода.

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Для выхода на заслуженный отдых в 2025 году украинцы должны иметь определенное количество стажа. Если его недостаточно, и человек не может получить пенсию, то он может рассчитывать на социальную помощь. Подробнее об этом рассказывает издание "На пенсии".

Пенсия в Украине: стаж, который необходимо иметь в 2025 году

Для выхода на пенсию в Украине в 60 лет лицо должно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако выйти на заслуженный отдых можно с меньшим количество стажа и в другом возрасте, в частности:

в 63 года нужно иметь от 22 до 31 года стажа;

в 65 лет — от 15 до 21 года.

Если в 65 лет украинец имеет менее 15 лет стажа, он может рассчитывать на социальную помощь.

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Социальная пенсия: что стоит знать

Размер социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимум для тех, кто потерял трудоспособность (2361 гривну), и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Однако выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3028 гривен.

Для оформления социальной пенсии лицу нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Также следует иметь следующие документы:

заявление;

паспорт и документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

справку из ПФУ об имеющемся стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии;

копию решения о назначении опекуна (при необходимости).

Существуют случаи, когда лицу не могут назначить помощь, а именно:

когда среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум;

если лицо получает другую пенсию, социальную помощь или имеет дополнительные источники дохода;

если кто-то из членов семьи совершил покупку на более 50 тысяч гривен за последний год;

при наличии в собственности второй квартиры, дома или автомобиля.

Однако в случае сложных жизненных обстоятельств помощь могут назначить по решению социальной комиссии после обследования материально-бытовых условий заявителя.

Напомним, пенсионеры при достижении определенного возраста могут рассчитывать на надбавку. Ее размер составляет от 300 гривен до почти 600.

Ранее сообщалось, что в 2025 году изменятся правила начисления пенсий в Украине. В частности, будет введено ограничение на их максимальный размер.