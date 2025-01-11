Деякі українці не отримають пенсію у 2025 році: що сталося

Допомогу від держави можуть отримати похилі люди, які не мають достатньої кількості стажу для виходу на заслужений відпочинок. Соціальна пенсія — це виплата, розмір якої визначається як різниця між прожитковим мінімум для тих, хто втратив працездатність, та середньомісячним сукупним доходом родини за останні пів року.

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Для виходу на заслужений відпочинок у 2025 році українці повинні мати певну кількість стажу. Якщо його недостатньо, і людина не може отримати пенсію, то вона може розраховувати на соціальну допомогу. Детальніше про це розповідає видання "На пенсії".

Пенсія в Україні: стаж, який необхідно мати у 2025 році

Для виходу на пенсію в Україні в 60 років особа повинна мати не менше 32 років страхового стажу. Проте вийти на заслужений відпочинок можна з меншою кількість стажу та в іншому віці, зокрема:

у 63 роки потрібно мати від 22 до 31 року стажу;

у 65 років — від 15 до 21 року.

Якщо у 65 років українець має менше 15 років стажу, він може розраховувати на соціальну допомогу.

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Соціальна пенсія: що варто знати

Розмір соціальної пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімум для тих, хто втратив працездатність (2361 гривню), та середньомісячним сукупним доходом родини за останні шість місяців. Проте виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3028 гривень.

Для оформлення соціальної пенсії особі потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Також варто мати наступні документи:

заяву;

паспорт і документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку з ПФУ про наявний стаж;

декларацію про доходи й майновий стан;

копію рішення про призначення опікуна (за потребою).

Існують випадки, коли особі не можуть призначити допомогу, а саме:

коли середньомісячний дохід родини перевищує прожитковий мінімум;

якщо особа отримує іншу пенсію, соціальну допомогу або має додаткові джерела доходу;

якщо хтось із членів родини здійснив покупку на понад 50 тисяч гривень за останній рік;

при наявності у власності другої квартири, будинку чи автомобіля.

Проте в разі складних життєвих обставин допомогу можуть призначити за рішенням соціальної комісії після обстеження матеріально-побутових умов заявника.

Нагадаємо, пенсіонери при досягненні певного віку можуть розраховувати на надбавку. Її розмір становить від 300 гривень до майже 600.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році зміняться правила нарахування пенсій в Україні. Зокрема, буде введено обмеження на їхній максимальний розмір.