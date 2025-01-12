Тариф на свет в Украине: сколько нужно платить за киловатт

Сейчас граждане платят по 4,32 грн за кВт в час — цена является постоянной и не зависит от объемов потребления и является фиксированной.

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С 1 февраля 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным. Бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 грн за каждый использованный киловатт-час. Об этом в ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Согласно информации ведомства, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным как минимум до 30 апреля 2025 года. Это предусмотрено постановлением Кабмина Украины №632. Вопрос о возможных изменениях стоимости электроэнергии после указанной даты пока остается открытым.

Сейчас граждане платят по 4,32 грн за кВт в час. Цена является постоянной и не зависит от объемов потребления и является фиксированной для:

общежитий;

садоводческих товариществ;

дачных и гаражных кооперативов;

жителей многоквартирных и частных. домов;

Сэкономить на счетах за электроэнергию могут потребители, которые установили двухзонные счетчики. Для таких граждан действует так называемый "ночной тариф", поэтому с 23:00 до 07:00 они платят за электроэнергию только 2,16 грн/кВт-час. Установка такого счетчика окупается за пять месяцев.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.